कौन हैं राजू तिवारी? नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान की पार्टी का 'चेहरा'

बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के मंत्रियों की लिस्ट शपथ ग्रहण समारोह के पहले सामने आ गई है. इसमें लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के कोटे से राजू तिवारी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है. पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज के रहने वाले राजू तिवारी बिहार की राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं. अपनी मेहनत, संगठन पर पकड़ और साफ छवि के कारण उन्होंने लोजपा (राम विलास) में एक खास जगह बनाई है. उनके भाई राजन तिवारी बिहार के विवादित और प्रभावशाली नेता रहे हैं, उनका नाम बाहुबली नेता के लिस्ट में भी शामिल रहता है. वो बीजेपी के नेता और गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं.
2021 से वो पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं. राजू तिवारी ने 2015 में पहली बार गोविंदगंज से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. यह जीत उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी. समय के साथ उन्होंने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाई और पार्टी संगठन में भी अपनी भूमिका बढ़ाई.
उन्हें लोजपा (राम विलास) ने 2025 के चुनाव में भी गोविंदगंज से टिकट दिया. यह सीट पार्टी के लिए हमेशा अहम रही है. इस बार भी उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी जीत दिलाई. उन्हें 96,034 वोट मिले, जबकि विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार शशि भूषण राय को 63,351 वोट मिले. लगभग 32,683 वोटों के बड़े अंतर से मिली इस जीत से साफ है कि क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत है. इस जीत से न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बढ़ी, बल्कि लोजपा (राम विलास) की स्थिति भी विधानसभा में बेहतर हुई.
राजू तिवारी की शिक्षा अच्छी और साफ तौर पर दर्ज है. उनके हलफनामे के अनुसार वे पोस्ट ग्रेजुएट हैं. उन्होंने अपनी डिग्री दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर से पूरी की है. राजू तिवारी के परिवार का भी राजनीति से जुड़ाव रहा है.
चुनाव के बाद लोजपा (राम विलास) ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना. यह उनके नेतृत्व और क्षमता की बड़ी पहचान है. चिराग पासवान ने सार्वजनिक तौर पर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि राजू तिवारी पार्टी के संगठन और चुनाव दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इससे उनकी छवि और पार्टी में उनका कद दोनों और मजबूत हुए हैं.
पार्टी में उनकी बढ़ती भूमिका और संगठन पर पकड़ यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में वे बिहार की राजनीति में और भी मजबूत भूमिका निभा सकते हैं. फिलहाल राजू तिवारी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है और वे लोजपा (राम विलास) को बिहार की राजनीति में मजबूत बनाने की दिशा में सक्रिय हैं.
