बिहार: बहन के प्रेम-प्रसंग से भाई था नाराज, प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत करते देख गोली मार की हत्या

सोमवार की रात करीब 10 बजे जिला मुख्यालय के मधुबनी बाजार में एक हैरान करने वाली घटना घटित हुई, जब एक भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर इसलिए हत्या कर दी कि वह भाई के दोस्त से प्रेम करती थी. भाई इस प्रेम-संबंध से नाराज था और कई बार बहन को अल्टीमेटम भी दे चुका था. हत्यारे भाई की पहचान विक्रम केसरी उर्फ पंड्या के रूप में हुई है जबकि मृतका छोटी कुमारी(27) व्यवसायी सुधीर केसरी की पुत्री है जो स्नातक की छात्रा थी. हत्यारोपी ने अवैध पिस्टल घर मे ही छुपाकर रखा था और हत्या करने के बाद वह फरार हो गया।पुलिस ने अनुसंधान आरम्भ कर दिया है.

पिता ने माना बेटी के अफेयर से नाराज था बेटा

मृतका के पिता सुधीर केसरी ने बताया कि उनकी बेटी ग्रेजुएशन की छात्रा है. कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही बेटी एक लड़के से प्रेम-प्रसंग में पड़ गई. पिछले ढाई साल से बेटी का अफेयर चल रहा था. इस अफेयर में लड़की दो बार घर से भाग भी चुकी थी. भाई इसी से नाराज चल रहा था. लड़की को भाई और उसकी मां दोनों समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी.

प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत करते देख चलाई गोली

जिस वक्त यह वारदात हुई उस समय छोटी अपने प्रेमी से फ़ोन पर बातचीत कर रही थी. जबकि उसके पिता बाजार गए थे और माँ रसोई में खाना पका रही थी. बातचीत से नाराज विक्रम ने पिस्टल से दो गोलियां बहन के छाती में मार दी।गोली की आवाज सुन जब मां दूसरे कमरे में पहुंची तो बेटी खून से लथपथ फर्श पर गिरी थी. आसपास के लोगों के सहयोग से घायल को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर मधुबनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रिपोर्ट - पंकज भारतीय