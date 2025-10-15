विज्ञापन
पलटवार की उम्मीद में RJD: 2015 में जीता, 2020 में हारा... बरूराज में इस बार किसके साथ जाएगा जातीय समीकरण?
मुजफ्फरपुर:

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बरूराज विधानसभा सीट एक औद्योगिक और सामाजिक रूप से बहुलता वाला क्षेत्र है, जिसकी प्रमुख पहचान वर्षों से बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल है. 2020 के वोटर लिस्ट के अनुसार, यहां 2,89,045 मतदाता हैं. यह क्षेत्र मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम बहुल है, लेकिन राजपूत, नोनिया, वैश्य और भूमिहार जातियों के वोट परिणाम को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, जिससे यहां अक्सर कड़ा चुनावी संघर्ष देखने को मिलता है.

इस बार प्रमुख दावेदार BJP से वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिंह हैं, जिनके सामने महागठबंधन से उम्मीदवार का नाम अभी सामने नहीं आया है. 2020 के चुनाव में, अरुण कुमार सिंह (BJP) ने RJD के नंद कुमार राय को 43,654 वोटों के भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की थी, जबकि 2015 में नंद कुमार राय (RJD) ने उन्हें लगभग 5,000 वोटों के मामूली अंतर से हराया था.

क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे और जनता की मांगें
चीनी मिल को दोबारा चालू करने और मोतीपुर को पश्चिमी अनुमंडल बनाने की मांग पर केंद्रित हैं. इसके अलावा, ग्रामीण सड़कों की खराब हालत और बढ़ती बेरोजगारी भी बड़ी समस्याएं हैं.

जिले की सीटवार स्थिति देखें तो, मुजफ्फरपुर में RJD का 4 सीटों (कांटी, गायघाट, मीनापुर, बोचहा) पर, BJP का 5 सीटों (कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज, पारू) पर, JDU का सकरा पर, और कांग्रेस का मुजफ्फरपुर नगर सीट पर कब्जा है.

