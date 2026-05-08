Scorpio Horoscope 22 June 2026: एकादश भाव का चंद्रमा कराएगा बड़ा आर्थिक लाभ और मित्रों का दिलाएगा सहयोग

Scorpio horoscope 22 June 2026 vrishchik rashi: आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए सामाजिक विस्तार, मित्रता और लाभ के अवसरों से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में आपके एकादश भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे योजनाओं में प्रगति और संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. नई योजनाओं के लिए अवसर प्राप्त होंगे, जिन्हें आप पूरा भी करेंगे. सुबह के समय किसी मित्र या सहयोगी से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है.

करियर और व्यापार

सामाजिक दायरा बढ़ेगा. मन की इच्छाएं भी बढ़ेगी, जिन्हें पूरा करने के लिए पिता व गुरु या किसी वरिष्ठजन का सहयोग मिलेगा. भविष्य की दिशा तय करने में यह जानकारी सहायक सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को टीमवर्क और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा. किसी प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका सराहनीय रहेगी. व्यवसायियों के लिए नए संपर्क और ग्राहकों से लाभ के अवसर बन सकते हैं. कोई रुका हुआ सौदा आगे बढ़ सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सहयोग बना रहेगा. मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी. बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. अविवाहित लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं, हालांकि साथ में छोटे खर्च भी बने रहेंगे. लाभ के अवसरों को पहचानना आज महत्वपूर्ण रहेगा. निवेश सोच-समझकर करना उचित होगा.

उपायः शाम को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठी रोटी या गुड़-चावल खिलाएं. संध्या काल में हनुमान जी के मंदिर में तुलसी पत्र से भोग लगाएं.

शुभ रंगः गहरा लाल-भूरा.