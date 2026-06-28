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Taurus Horoscope 28 June 2026: बड़े व्यापारिक जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का गोचर आठवें भाव को सक्रिय कर रहा है. अचानक आए बदलावों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें.

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Taurus Horoscope 28 June 2026: बड़े व्यापारिक जोखिम उठाने से पूरी तरह बचें
वृषभ राशि: सरसों का तेल चढ़ाने से मानसिक असहजता और तनाव होगा समाप्त

Taurus horoscope 28 June 2026 vrishabha rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे अचानक परिवर्तन, गुप्त विषयों और मानसिक गहराई पर प्रभाव पड़ सकता है. यह समय आत्मविश्लेषण और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए उपयुक्त रहेगा. पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता महसूस हो सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर सावधानी और सतर्कता आवश्यक रहेगी. किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या अधूरे ज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करना चाहिए. किसी सहकर्मी के साथ गलतफहमी से बचने के लिए संवाद में स्पष्टता रखें. व्यवसाय से जुड़े जातकों को बड़े जोखिम उठाने से फिलहाल बचना चाहिए.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिस्थितियां रह सकती हैं. किसी बात को लेकर मानसिक असहजता महसूस हो सकती है, लेकिन संयम से स्थिति संभाली जा सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ाने से संबंधों में सुधार होगा. प्रेम संबंधों में अधिक अपेक्षाएं तनाव बढ़ा सकती हैं, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव संभव है. अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य या यात्रा से जुड़े मामलों में. किसी पुराने लेन-देन का समाधान निकल सकता है. निवेश संबंधी मामलों में अत्यधिक सावधानी रखना आवश्यक होगा. बचत को सुरक्षित रखना इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए. थकान, तनाव या नींद की कमी स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है.

उपायः शनि मंदिर में काले तिल और सरसों का तेल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल या वस्त्र दान करें.

शुभ रंगः सफेद.

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