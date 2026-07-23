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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: नए संपर्क दिलाएंगे करियर में तरक्की, पुराने निवेश से मिलेगा आर्थिक लाभ

Taurus Horoscope Today 23 July 2026, Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि वालों के लिए धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले लाभदायक रहेंगे. शाम के बाद रिश्तों, साझेदारी और करियर से जुड़े नए अवसर मिलने के योग बनेंगे.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: नए संपर्क दिलाएंगे करियर में तरक्की, पुराने निवेश से मिलेगा आर्थिक लाभ
Taurus Aaj Ka Rashifal 23 July 2026: वृषभ राशि का राशिफल..

Taurus Horoscope Today 23 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपको यह एहसास करा सकता है कि धैर्य से लिया गया निर्णय जल्दबाजी में उठाए गए कदम से कहीं अधिक फलदायी होता है. सुबह से शाम तक तुला राशि में चंद्रमा का प्रभाव आपकी कार्यशैली को व्यवस्थित बनाए रखेगा. अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. शाम 7 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों, समझौतों और साझेदारी से जुड़े विषय अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे.

करियर और व्यापार

किसी व्यक्ति के साथ हुई बातचीत भविष्य में बड़ा अवसर बन सकती है. कारोबार में विस्तार की योजना बना रहे लोगों को नए संपर्क मिलेंगे. यदि किसी नए उत्पाद या सेवा को बाजार में उतारने की तैयारी है तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं. नौकरी करने वालों को किसी नए विभाग या नई जिम्मेदारी से जुड़ने का अवसर मिलेगा. अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में संकोच न करें, क्योंकि आपके काम का मूल्यांकन सकारात्मक रूप से होने के संकेत हैं.

धन और परिवार

धन के मामले में संतुलित सोच लाभ पहुंचाएगी. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन रही है. यदि घर की साज-सज्जा या वाहन पर खर्च करने का विचार है तो बजट बनाकर आगे बढ़ें. अनावश्यक दिखावे से दूरी रखना आर्थिक स्थिरता बनाए रखेगा. परिवार में हंसी-खुशी का वातावरण रहेगा. किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में चहल-पहल बढ़ सकती है. जीवनसाथी के साथ धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. संतान की ओर से मिली कोई अच्छी खबर मन को संतोष देगी. पुराने मित्र से हुई मुलाकात बीती यादों को ताजा कर सकती है.

स्वास्थ्य और शिक्षा

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं होगा. बदलते मौसम का प्रभाव गले या पाचन तंत्र पर पड़ सकता है. ताजा भोजन और नियमित दिनचर्या अपनाने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. शोध, लेखन, संगीत, डिजाइन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच मिल सकता है. किसी प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना है तो तैयारी पूरी निष्ठा से करें.

उपायः शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा-सा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. किसी पक्षी के लिए मिट्टी के पात्र में पानी भरकर रखें.

शुभ रंग: आसमानी नीला.

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