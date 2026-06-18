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Taurus Horoscope 22 June 2026: विद्यार्थियों को मिलेगी कठिन विषयों में सफलता और संतान पक्ष से आएगा सुखद समाचार

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. पंचम भाव में चंद्रमा के होने से आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता में सुधार होगा जिससे प्रेम और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी.

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Taurus Horoscope 22 June 2026: विद्यार्थियों को मिलेगी कठिन विषयों में सफलता और संतान पक्ष से आएगा सुखद समाचार
वृषभ राशि: आकर्षक योजनाओं से व्यापार में कमाएंगे बड़ा मुनाफा

Taurus Horoscope 22 June 2026 Vrishabha Rashi: आज का दिन वृषभ राशि के लिए अपेक्षाकृत शुभ और उत्साहवर्धक रहने वाला है. कन्या राशि में स्थित चंद्रमा आपके पंचम भाव को सक्रिय करेंगे, जिससे रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, शिक्षा, प्रेम और आत्मअभिव्यक्ति से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज अपने विचारों को अधिक स्पष्टता के साथ व्यक्त कर पाएंगे. आपकी योजनाओं में व्यावहारिकता के साथ-साथ आकर्षण भी दिखाई देगा.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो सकता है. यदि किसी नई जिम्मेदारी का इंतजार था, तो वह मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की गुणवत्ता और समर्पण की सराहना कर सकते हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए विचार लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं. विपणन, शिक्षा, कला, डिज़ाइन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों को विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. अध्ययन में रुचि बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए. किसी गुरु या मार्गदर्शक का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा. संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई नया परिचय भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक रूप से किसी पुराने प्रयास का लाभ प्राप्त हो सकता है. हालांकि लाभ मिलने के बाद भी फिजूलखर्ची से बचना आवश्यक रहेगा. रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से मन और अधिक प्रफुल्लित रहेगा. शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक संतोष प्रदान करेगा.

उपायः किसी छोटे बच्चे को फल या मीठा उपहार स्वरूप दें. इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और तीन बार परिक्रमा करें.

शुभ रंगः पिस्ता हरा.

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ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक
Astrologer
ज्योतिषाचार्य अंशु पारीक को ज्योतिष की प्रारंभिक शिक्षा अपने दादाजी स्वर्गीय ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद पारीक से मिली. इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता म... और पढ़ें
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