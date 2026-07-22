Vrishabh Aaj Ka Rashifal 22 July 2026: रुका हुआ धन मिल सकता है, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus horoscope 22 July 2026, vrishabha rashi ka rashifal: षभ राशि के लिए आज चंद्रमा का गोचर छठे भाव में रहेगा. परिश्रम, धैर्य और व्यावहारिक सोच से आप चुनौतियों पर विजय पा सकेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से लाभ होगा. संतान की पढ़ाई और प्रगति पर ध्यान दें. विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

करियर और व्यापार

व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. कार्यक्षेत्र में नई रणनीति बनाकर चलना लाभ देगा. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें कुशलता से पूरा करने पर सम्मान बढ़ेगा.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी सदस्य की जरूरतों पर ध्यान देना पड़ सकता है. आपकी समझदारी घर के वातावरण को सहज बनाए रखेगी. अनावश्यक बहस से दूरी बनाकर चलना बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों में साथी की बातों को ध्यान से सुनने से रिश्ते में मिठास बनी रहेगी. भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त न करने से गलतफहमियां कम होंगी.

स्वास्थ्य और धन

धन की स्थिति में सावधानी रखने का समय है. पुराने भुगतान या आवश्यक खर्च सामने आ सकते हैं. आर्थिक मजबूती के लिए बचत की आदत को प्राथमिकता दें और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.

उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, हरे मूंग का दान करें और प्रतिदिन कुछ समय सकारात्मक चिंतन में बिताएं.

शुभ रंग हरा और क्रीम.