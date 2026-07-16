Taurus Horoscope 16 July 2026: वरिष्ठ अधिकारी से मिलेगी सराहना और लंबित भुगतान से मिलेगी राहत

Taurus horoscope 16 july 2026, vrishsbh rashi ka rashifal:आज चंद्रमा के कर्क से सिंह राशि में संक्रमण के कारण वृषभ राशि के लिए दिन के दो स्पष्ट चरण दिखाई देंगे। प्रारंभिक समय में घरेलू जिम्मेदारियों और भावनात्मक विषयों पर ध्यान अधिक रहेगा, जबकि शाम के बाद व्यावसायिक आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी।

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में सुबह के समय योजनाओं को गति देने में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, किंतु जैसे ही चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा, परिस्थितियां अधिक अनुकूल होने लगेंगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को दिन के दूसरे भाग में अपनी बात रखने का बेहतर अवसर मिलेगा। किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ बातचीत में आपकी सोच को महत्व दिया जा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शाम का समय अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, विशेषकर उन मामलों में जहाँ बातचीत या प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो। किसी पुराने संपर्क से नई दिशा मिलने की संभावना बन सकती है।

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन संतुलित रहेगा, लेकिन खर्चों की प्रकृति अलग-अलग समय पर बदल सकती है। सुबह घरेलू जरूरतों पर व्यय बढ़ सकता है, जबकि शाम के बाद आय संबंधी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। किसी लंबित भुगतान के मिलने की संभावना भी बनती है, जिससे राहत महसूस होगी।

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण में शुरुआत में थोड़ी व्यस्तता, जिम्मेदारियों का दबाव रह सकता है, परंतु बाद में घर का माहौल अधिक हल्का और सकारात्मक हो जाएगा। किसी छोटे आयोजन या बातचीत से संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत संबंधों में समझदारी बढ़ेगी और विचारों का आदान-प्रदान अधिक सहज होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन में ऊर्जा का स्तर बदलता रहेगा। सुबह थोड़ी सुस्ती और शाम को सक्रियता बढ़ सकती है। खानपान संतुलित रखना और आराम के छोटे अंतराल लेना आवश्यक होगा। मानसिक शांति के लिए शांत वातावरण में कुछ समय बिताना लाभकारी रहेगा।

उपाय: गाय को गुड़ और चावल खिलाएं। ॐ शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें।

शुभ रंग: सफेद और हल्का गुलाबी।