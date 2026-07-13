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Taurus Horoscope 13 July 2026: रुका हुआ पैसा मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति और पेट के रोगों से रहें सावधान

वृषभ राशि वालों के लिए आज चंद्रमा का गोचर धन भाव में होने से आर्थिक उन्नति के रास्ते खुलेंगे. वाणी के प्रभाव से सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

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Taurus Horoscope 13 July 2026: रुका हुआ पैसा मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति और पेट के रोगों से रहें सावधान
वृषभ राशि: शुक्र मंत्र के प्रभाव से बढ़ेगा सुख और वैभव

Taurus horoscope 13 July 2026, Vrishabha rashi ka rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों, आत्मविश्वास और पारिवारिक सुख में वृद्धि के संकेत दे रहा है. इस अवधि में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. दूसरों की बातों में आने के बजाय अपने विवेक पर भरोसा रखें.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित सम्मान मिल सकता है. यदि किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वह आपके हाथ में आ सकती है. व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने के साथ नए अवसर भी प्राप्त होंगे. योजनाबद्ध तरीके से किया गया कार्य अपेक्षा से बेहतर परिणाम दे सकता है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक वातावरण सामान्य से अधिक सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी तथा संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बन सकती है. यदि नया निवेश करने का विचार है तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही निर्णय लें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही से पेट संबंधी छोटी परेशानियाँ हो सकती हैं.

उपाय: प्रतिदिन 108 बार ॐ शुक्राय नमः मंत्र का जप करें. किसी गौशाला में हरा चारा या हरी सब्जियां दान करें.

शुभ रंग: हरा

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