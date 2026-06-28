Scorpio Horoscope 28 June 2026: धन भाव का चंद्रमा खोलेगा आय के नए स्रोत और दिलाएगा अटका हुआ पुराना पैसा

Scorpio horoscope 28 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का धनु राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. इस समय आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करना लाभदायक रहेगा. परिवार के किसी विषय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर स्थिरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को सावधानी से निभाना होगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने का समय है. किसी नए सौदे में लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में विश्वास मजबूत होगा. सामाजिक स्तर पर आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपके व्यवहार की सराहना करेंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सुधार की स्थिति बन सकती है. आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेने चाहिए. पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक मानसिक तनाव लेने से बचें.

उपायः हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का दान करें. घर में साफ-सफाई रखकर सकारात्मक वातावरण बनाए रखें.

शुभ रंगः लाल.