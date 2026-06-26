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Scorpio Horoscope 26 June 2026: दोपहर बाद आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा आत्मविश्वास और देगा मान सम्मान

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन दो अलग प्रभावों वाला रहेगा. दोपहर तक बारहवां चंद्रमा खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी ही राशि में आकर अद्भुत ऊर्जा देगा.

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Scorpio Horoscope 26 June 2026: दोपहर बाद आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा आत्मविश्वास और देगा मान सम्मान
वृश्चिक राशि: शिवलिंग पर जल अर्पित करने से स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में होगा बड़ा सुधार.

Scorpio horoscope 26 June 2026 vrishchik rashi: आज का दिन वृश्चिक राशि के लिए दो अलग-अलग प्रभावों वाला रहेगा. दोपहर 12:30 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, जिससे मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है. इस समय खर्च, दूरी, विश्राम और मानसिक स्थिति से जुड़े विषय अधिक सक्रिय रहेंगे. अनावश्यक भागदौड़ से बचना लाभकारी होगा.

करियर और व्यापार

गोपनीय कार्यों या रणनीतिक योजना के लिए यह समय उपयुक्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में सुबह का समय थोड़ा धीमा प्रतीत हो सकता है. ऑनलाइन कार्य या दूरस्थ संपर्कों से जुड़े लोगों को कोई संकेत प्राप्त हो सकता है. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेगा, जिससे ऊर्जा और आत्मबल में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. यह समय आपके व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यवसाय करने वालों के लिए नई शुरुआत लाभदायक सिद्ध होगी.

परिवार और प्रेम

साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन में दिन का पहला भाग शांत रहेगा, जबकि बाद में आपकी भूमिका अधिक सक्रिय हो जाएगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में आकर्षण और गहराई दोनों बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा. नए अवसर सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. सुबह के समय आंखों में जलन या अनिद्रा की समस्या हो सकती है, जो दोपहर बाद आपकी ऊर्जा बढ़ने से पूरी तरह ठीक हो जाएगी.

उपायः प्रातःकाल बहते जल में एक लाल पुष्प प्रवाहित करें और संध्या समय शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

शुभ रंगः गहरा मैरून.

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