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Scorpio Horoscope 23 June 2026: प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर रखें पैनी नजर और खर्चों की समीक्षा करना जरूरी

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन आंतरिक तैयारी और मानसिक संतुलन साधने का है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको बाहरी दिखावे से दूर रखकर मजबूत आधार तैयार करने की प्रेरणा देगा.

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Scorpio Horoscope 23 June 2026: प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर रखें पैनी नजर और खर्चों की समीक्षा करना जरूरी
वृश्चिक राशि: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाने से आंतरिक भय और चिंताएं होंगी समाप्त

Scorpio horoscope 23 June 2026 vrishchik rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर वृश्चिक राशि के लिए आत्ममंथन, आंतरिक तैयारी और मानसिक संतुलन का संदेश लेकर आ सकता है. यह समय बाहरी उपलब्धियों की तुलना में अपने भीतर झांकने और भविष्य की रणनीतियों को व्यवस्थित करने का अवसर देगा. कई ऐसे विचार मन में आ सकते हैं जो आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में पर्दे के पीछे चल रहे प्रयासों का महत्व बढ़ सकता है. आपके द्वारा की गई मेहनत तुरंत दिखाई न दे, लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में सामने आ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय या जिम्मेदारीपूर्ण कार्य सौंपे जाने की संभावना है. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए अपनी योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ना उचित रहेगा. धैर्य और रणनीति इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में संवेदनशीलता बढ़ सकती है. किसी प्रियजन की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में अपेक्षाओं की बजाय सहयोग का भाव रखने से वातावरण सुखद बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ शांतिपूर्ण संवाद कई विषयों को सरल बना सकता है. पुराने मित्र से संपर्क होने पर कोई उपयोगी जानकारी या अवसर प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा. खर्चों की समीक्षा करना लाभकारी रहेगा. किसी योजना में धन लगाने से पहले जोखिम और लाभ दोनों पक्षों का मूल्यांकन करें. यह समय बड़ी आर्थिक छलांग से अधिक मजबूत आधार तैयार करने का संकेत देता है. पर्याप्त जल सेवन और नियमित नींद विशेष लाभकारी रहेगी.

उपायः हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें.

शुभ रंग: गहरा लाल.

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