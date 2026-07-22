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Scorpio Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: बिजनेस में बरतें सावधानी, तकनीकी छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता

Vrishchik Rashi Ka Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज बारहवें भाव का चंद्रमा थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. अचानक धन लाभ और खर्च दोनों के योग एक साथ बने हुए हैं.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: बिजनेस में बरतें सावधानी, तकनीकी छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता
वृश्चिक राशि: हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाने से दूर होंगे जीवन के सारे वित्तीय और मानसिक संकट

Scorpio Horoscope Today 22 July 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal:वृश्चिक राशि के लिए तुला राशि में चंद्रमा का गोचर द्वादश भाव में होगा. द्वादश भाव खर्च, विदेश यात्रा, एकांत, आध्यात्मिकता और मन की गहराइयों से संबंधित होने से आपका झुकाव बाहरी गतिविधियों के साथ-साथ अपने अंदर की भावनाओं को समझने की ओर रहेगा. धैर्य और शांत सोच से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर पाएंगे. इस अवधि में पुरानी चिंताओं से बाहर निकलने और नई सोच अपनाने का समय है. कुछ मामलों में अकेले रहकर योजना बनाना आपके लिए उपयोगी रहेगा. दूर स्थानों से जुड़े कार्यों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. संतान के मामलों में भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए विदेश में शिक्षा या किसी नए पाठ्यक्रम से जुड़ने की इच्छा के लिए प्रयास करने का समय है.

करियर और व्यापार

व्यापार में पर्दे के पीछे की योजनाओं पर काम करना लाभदायक रहेगा. किसी बड़े निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें सावधानी से पूरा करना होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी होगा. छोटी बातों को मन में रखने के बजाय बातचीत से समाधान निकालें. प्रेम संबंधों में गहराई आएगी, लेकिन अत्यधिक शंका से बचना होगा. साथी पर विश्वास बनाए रखें और मन की बात शांत तरीके से साझा करें.

स्वास्थ्य और धन

धन के मामले में खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी. यात्रा, स्वास्थ्य या आवश्यक वस्तुओं पर धन व्यय हो सकता है. आर्थिक अनुशासन बनाए रखना भविष्य के लिए अच्छा रहेगा. नींद पूरी लें और तनाव कम करने के लिए ध्यान या आध्यात्मिक गतिविधियों का सहारा लें. मौसमी समस्याओं से बचाव रखें.

उपाय हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं, जरूरतमंद को भोजन कराएं और शिव मंत्र का जप करें.

शुभ रंग गहरा लाल और बैंगनी.

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