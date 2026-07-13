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Scorpio Horoscope 13 July 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक गंभीरता, पुराने निवेश से मिलेगा अप्रत्याशित लाभ

Vrischchik Rashifal: वृश्चिक राशि वालों के लिए आज आठवें भाव का चंद्रमा थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. अचानक धन लाभ और खर्च दोनों के योग एक साथ बने हुए हैं.

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Scorpio Horoscope 13 July 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा मानसिक गंभीरता, पुराने निवेश से मिलेगा अप्रत्याशित लाभ
वृश्चिक राशि: मंगल मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करने से दूर होंगे जीवन के सारे वित्तीय और मानसिक संकट

Scorpio Horoscope Today 13 July 2026, Vrishchik Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए परिवर्तन, गहराई से सोचने... और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय लेकर आ रहा है. इस अवधि में आप हर कार्य को गंभीरता से करेंगे और जल्दबाजी से बचने का प्रयास करेंगे. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन को नई शांति मिलेगी.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में कुछ नई परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनमें धैर्य से लिया गया निर्णय आपके पक्ष में जाएगा. नौकरी करने वालों को गोपनीय कार्यों या विशेष जिम्मेदारियों का दायित्व मिल सकता है. व्यापारियों के लिए साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. शोध और तकनीकी शिक्षा के छात्रों को सफलता मिलेगी.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. जीवनसाथी का सहयोग कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी, लेकिन साथ ही कुछ अप्रत्याशित खर्च भी सामने आ सकते हैं. उधार देने या बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में नियमित जांच और संतुलित जीवनशैली अपनाना लाभकारी रहेगा. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

उपाय: ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 27 बार जप करें.

शुभ रंग: आसमानी व सफेद.

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