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Virgo Aaj Ka Rashifal: व्यापार में हो सकता है लाभ, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें अपना राशिफल

Virgo Horoscope Today 9 July 2026, Kanya Rashifal: आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. पढ़ें कन्या राशि का राशिफल-

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Virgo Aaj Ka Rashifal: व्यापार में हो सकता है लाभ, नौकरी के नए अवसर मिलेंगे, पढ़ें अपना राशिफल
Virgo Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: कन्या राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Virgo Horoscope Today 9 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर कन्या राशि के लिए परिवर्तन, योजनाबद्ध कार्य और आत्मविकास का समय लेकर आएगा. इस दौरान आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने पर विशेष ध्यान देंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें धैर्य और सूझबूझ के साथ निभाने पर सम्मान प्राप्त होगा. कार्यालय में आपकी कार्यशैली और अनुशासन की सराहना हो सकती है. 

व्यापार करने वाले जातकों को नए विचारों के माध्यम से लाभ प्राप्त होने की संभावना है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया हर कदम लाभदायक रहेगा. आय के साथ बचत पर ध्यान देना आवश्यक होगा. यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही निर्णय लें. पुराने लेन-देन से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखने से आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी. 

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार कर सकते हैं. माता-पिता का आशीर्वाद और अनुभव आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा. रिश्तों में विनम्रता और धैर्य बनाए रखने से पारिवारिक सुख बढ़ेगा. 

प्रेम जीवन में आपसी विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियों को मिलकर निभाने से संबंधों में और मधुरता आएगी. 

विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन से अपेक्षित सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी. जो लोग नौकरी बदलने या नई शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नई तकनीक सीखना या अपने कौशल को विकसित करना करियर के लिए लाभकारी रहेगा. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद आपकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाए रखेगी. छोटी-छोटी बातों की चिंता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. हरी मूंग का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करें.

शुभ रंग: हरा. 

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