Virgo Aaj Ka Rashifal 29 August 2026: विरोधियों पर पाएंगे बढ़त, साझेदारी में समझदारी से लें फैसले

Virgo Horoscope Today 29 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा और रात 9:30 बजे के बाद सप्तम भाव में पहुंच जाएगा. दिन के शुरुआती घंटे प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियों, लंबित काम और व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोगी होंगे. रात के बाद लोगों के साथ तालमेल और समझौते अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे. इस बदलाव का लाभ तभी मिलेगा जब आप सुबह की उलझनों को शाम तक साथ न खींचें.

कामकाज में किसी जटिल मामले को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. जिस समस्या को दूसरे लोग टाल रहे हैं, उसे चरणबद्ध तरीके से हल करने में आप आगे रह सकते हैं. किसी सहकर्मी की गलती सुधारते समय भाषा पर नियंत्रण रखें. बार-बार दूसरों की कमियां बताने से आपकी विशेषज्ञता तो दिखाई देगी, लेकिन सहयोग का माहौल कमजोर पड़ सकता है. व्यापार में बकाया भुगतान और ग्राहकों की शिकायतों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा. किसी पुराने ग्राहक को बनाए रखना नए ग्राहक की तलाश से अधिक लाभकारी साबित हो सकता है. प्रतियोगी की गतिविधियों पर जरूरत से ज्यादा नजर रखने के बजाय अपनी सेवा को बेहतर बनाएं. उधारी पर काम कर रहे हैं तो भुगतान की समयसीमा स्पष्ट रखें और रिकॉर्ड अपडेट करते रहें. छठे भाव का चंद्रमा आपको विरोध का सामना करने की क्षमता देगा, लेकिन छोटी बातों को चुनौती मान लेने से तनाव बढ़ सकता है. कोई व्यक्ति आपके काम में कमी निकाल सकता है; हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं है.

आधिकारिक या कानूनी मामले में हैं तो केवल मौखिक बातचीत पर निर्भर न रहें. ईमेल, रसीद और अन्य प्रमाण सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा. रात 9:30 बजे के बाद चंद्रमा सप्तम भाव में आने पर व्यवहार में नरमी की जरूरत होगी. किसी करीबी व्यक्ति के साथ भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है. साझेदारी में निर्णय लेते समय केवल भावनात्मक भरोसा पर्याप्त नहीं होगा; दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होना आवश्यक है.

दांपत्य जीवन में किसी पुराने विषय पर बहस छिड़े तो उसे उसी समय निर्णायक रूप देने से बचें. दिन का शुरुआती हिस्सा समस्याएं निपटाने के लिए और रात का समय रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए बेहतर है. अपने काम और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच ऐसी सीमा बनाएं जिसमें आपकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म न हो.

उपाय: गणेश मंदिर में दूर्वा के साथ थोड़ी हरी इलायची अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को साबुत हरी मूंग की दाल दें.

शुभ रंग: हल्का पीला.