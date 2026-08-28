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Virgo Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: अटकी जिम्मेदारियों पर रहेगा जोर, मेहनत से संभलेंगे हालात

Horoscope Today 28 August 2026, Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज अधूरे काम पूरे करने और जिम्मेदारियां व्यवस्थित करने का समय है. कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा रहेगी, लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: अटकी जिम्मेदारियों पर रहेगा जोर, मेहनत से संभलेंगे हालात
कन्या राशि आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 28 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि का चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में रहेगा. यह स्थिति प्रतिस्पर्धा, कर्ज, विरोध, दिनचर्या और अधूरे कामों पर ध्यान केंद्रित कराती है. आज बड़ी उपलब्धि के पीछे भागने की बजाय उन जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो लगातार टल रही थीं. किसी कठिन काम को छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करेंगे तो मानसिक दबाव कम होगा. 

कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. कोई व्यक्ति आपकी कार्यशैली पर सवाल उठा सकता है या आपके काम की तुलना किसी दूसरे से की जा सकती है. ऐसे समय में सफाई देने के बजाय अपने रिकॉर्ड और परिणामों पर भरोसा रखें. आपकी बारीकी से काम करने की आदत आज ताकत बनेगी. पुराने लंबित दस्तावेज, हिसाब या प्रशासनिक कार्य निपटाने के लिए दिन उपयोगी है. 

व्यापार में उधारी और भुगतान व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें. किसी ग्राहक को लंबे समय तक बिना स्पष्ट शर्तों के क्रेडिट देना आगे चलकर दबाव पैदा कर सकता है. प्रतियोगी की रणनीति देखकर अपनी दिशा बदलने के बजाय अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान देना अधिक लाभदायक रहेगा. छोटी गलती पकड़ में आने पर उसे तुरंत सुधार लेना बेहतर होगा. 

लंबे समय से चल रहे किसी संबंध या व्यावसायिक सहयोग में जिम्मेदारियां स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. भरोसा बनाए रखें, लेकिन सीमाएं भी तय रखें. आज विरोध की स्थिति बने तो उसे व्यक्तिगत संघर्ष न बनाएं. किसी सहकर्मी की गलती का बोझ अपने ऊपर लेने से पहले तथ्य जांचें. कोर्ट-कचहरी या आधिकारिक मामले से जुड़े हैं तो मौखिक आश्वासन के बजाय प्रमाण और कागजात को प्राथमिकता दें. दूसरों की अव्यवस्था देखकर अपना मानसिक संतुलन खराब करना भी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा. 

छठे भाव का चंद्रमा आपको व्यावहारिक बनाएगा. आप उन चीजों को पहचान पाएंगे जो लंबे समय से आपकी ऊर्जा खा रही हैं. दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन लाना उपयोगी रहेगा. खान-पान या आराम के समय में अत्यधिक लापरवाही से बचें, खासकर यदि लगातार काम के कारण थकान महसूस हो रही हो. आज किसी समस्या से घबराने के बजाय उसकी जड़ तक पहुंचना आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है. जितना स्पष्ट आपका तरीका रहेगा, उतना ही आसानी से विरोधी परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकेगा.

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं. गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 21 बार ॐ गं गणपतये नमः का जाप करें.

शुभ रंग: जैतूनी हरा.
 

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