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Kanya Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Virgo Horoscope Today 25 July 2026, Kanya Rashifal: आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित रहेगी. मेहनत के अनुरूप आय प्राप्त होने के संकेत हैं. मित्रों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य को आसान बना देगा.

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Kanya Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाएं, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
Virgo Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: कन्या राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Virgo Horoscope Today 25 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. तृतीय भाव साहस, पराक्रम, संचार, भाई-बहन, छोटी यात्राएं और नए प्रयासों का कारक माना जाता है. यह गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा. आज परिस्थितियां आपको पहल करने, नए लोगों से जुड़ने और अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर देंगी. लंबे समय से रुकी हुई किसी योजना में फिर से गति आ सकती है.

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रस्तुति, मीटिंग या बातचीत में आपकी भूमिका निर्णायक रह सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने सुझाव रखने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में नई जिम्मेदारियों के रास्ते खुल सकते हैं. व्यापारियों के लिए प्रचार-प्रसार, मार्केटिंग और नए संपर्क बनाने का समय अनुकूल है. कोई छोटी व्यावसायिक यात्रा करनी पड़े तो उससे लाभ मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित रहेगी. मेहनत के अनुरूप आय प्राप्त होने के संकेत हैं. यदि किसी नए कौशल को सीखने या व्यवसाय के विस्तार में धन लगाने का विचार है तो उस दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, भावनाओं में आकर किसी परिचित को बड़ी राशि उधार देने से बचें.

किसी पुराने मतभेद को बातचीत के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है. मित्रों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य को आसान बना देगा. प्रेम संबंधों में संवाद की कमी को दूर करने का प्रयास करें. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें. नियमित रूप से पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना लाभकारी रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जियों का दान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.
 

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