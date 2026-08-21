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Kanya Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज मिल सकते हैं छोटे-छोटे लाभ, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Virgo Horoscope Today 21 August 2026, Kanya Rashifal: किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने का विचार बन सकता है, जिसमें आपको अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना होगा.

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Kanya Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: आज मिल सकते हैं छोटे-छोटे लाभ, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
Virgo Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: कन्या राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Virgo Horoscope Today 21 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे साहस, संचार और प्रयासों में तेजी देखने को मिलेगी. यह समय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और नए संपर्क बनाने के लिए अनुकूल हो सकता है. आप अपने कामों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलती भी हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. 

छोटे भाई-बहनों या करीबी लोगों के साथ संवाद बढ़ेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद भी उभर सकता है. ऐसे में अपनी बात को सही तरीके से रखना ही बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और आप नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहेंगे, हालांकि अधिक आत्मविश्वास कभी-कभी दूसरों को असहज कर सकता है. 

आर्थिक मामलों में छोटे-छोटे लाभ मिलने के संकेत हैं, लेकिन बड़ी उम्मीदें रखने से निराशा हो सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या योजना की शुरुआत करने का विचार बन सकता है, जिसमें आपको अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना होगा. 

स्वास्थ्य के लिहाज से कंधों, हाथों या गले से संबंधित परेशानी महसूस हो सकती है. अधिक बोलने या लगातार काम करने से थकान बढ़ सकती है. समय-समय पर विश्राम लेना जरूरी रहेगा.

उपाय: हरे वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करें. पक्षियों को हरी दाल या अनाज खिलाएं. सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

शुभ रंग: हरा. 
 

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