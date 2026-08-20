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Kanya Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज अपनी बात को साफ शब्दों में कहें, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Virgo Horoscope Today 20 August 2026, Kanya Rashifal: कार्यक्षेत्र में संवाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. ईमेल, संदेश या मीटिंग में कही गई बातों को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है.

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Kanya Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज अपनी बात को साफ शब्दों में कहें, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
Virgo Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: कन्या राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Virgo Horoscope Today 20 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके तृतीय भाव में निरंतर प्रभाव डालते हुए आपके साहस, संवाद और निर्णय क्षमता को गहराई देगा. आज आप सामान्य से अधिक संवेदनशील होकर अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे. हालांकि, सामने वाले की प्रतिक्रिया आपके अनुमान से अलग हो सकती है. 

कार्यक्षेत्र में संवाद से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी होगी. ईमेल, संदेश या मीटिंग में कही गई बातों को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. अपनी बात को स्पष्ट और सरल तरीके से रखें. जो लोग लेखन, मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, उन्हें आज अपने शब्दों की शक्ति का सही उपयोग करना होगा. 

आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. छोटी-छोटी गलतियां भी नुकसान का कारण बन सकती हैं. आज उधार देने या लेने से बचना बेहतर रहेगा. अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाए रखें. व्यक्तिगत जीवन में भाई-बहनों या करीबी मित्रों के साथ संबंधों में हल्का तनाव आ सकता है. किसी पुरानी बात को लेकर बहस बढ़ सकती है. बेहतर होगा कि आप बात को वहीं समाप्त करने का प्रयास करें, बजाय उसे लंबा खींचने के.

स्वास्थ्य के लिहाज से कंधों, हाथों या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या उभर सकती है. अधिक स्क्रीन टाइम से बचें और नियमित अंतराल पर विश्राम लें.

उपाय: बुधवार को हरी मूंग दाल का दान करें. गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. छोटे बच्चों को किताबें या पेन भेंट करें.

शुभ रंग: पिस्ता हरा.

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