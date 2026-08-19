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Virgo Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: करियर में नए अवसर, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें

Horoscope Today 19 August 2026, Kanya Rashifal: आज संवाद और रचनात्मकता से जुड़े कार्यों में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और रिश्तों में गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने की कोशिश करें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: करियर में नए अवसर, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें
कन्या राशि आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 19 August 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके तृतीय भाव को प्रभावित करेगा, जिससे संचार, साहस और निर्णय लेने की क्षमता में बदलाव देखने को मिलेगा. आज आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया आपको असमंजस में डाल सकती है. 

कार्यस्थल पर नए अवसर सामने आ सकते हैं, खासकर यदि आपका काम लेखन, मीडिया या संवाद से जुड़ा है. हालांकि, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले उसके हर पहलू को समझना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर परेशानी दे सकता है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी. छोटी-छोटी लापरवाहियां बड़ी हानि का कारण बन सकती हैं. आज किसी को उधार देने या अनावश्यक खरीदारी से बचें. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और उसी के अनुसार खर्च करें. 

व्यक्तिगत जीवन में संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. किसी करीबी से मनमुटाव होने की संभावना है, इसलिए अपनी बात को स्पष्ट और संयमित तरीके से रखें. यह समय आपको सिखाता है कि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता. 

स्वास्थ्य के मामले में गले, कंधे या नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर काम करने से बचें और बीच-बीच में आराम करें.

उपाय: हरे फल या सब्जियों का दान करें. भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें. छोटे बच्चों को स्टेशनरी सामग्री बांटे.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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