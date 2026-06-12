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Virgo horoscope 12 June 2026: अष्टम चंद्रमा में बरतें विशेष सावधानी, टालें बड़े निवेश के फैसले

Kanya Rashifal: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन हर कार्य में सतर्कता और धैर्य अपनाने का है. अष्टम भाव का चंद्रमा अप्रत्याशित खर्च ला सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में सोच-समझकर चलें.

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Virgo horoscope 12 June 2026: अष्टम चंद्रमा में बरतें विशेष सावधानी, टालें बड़े निवेश के फैसले
कन्या आज का राशिफल 12 जून 2026 : गोपनीय जानकारी लीक होने से बचाएं शांत संवाद से सुलझाएं पारिवारिक मुद्दे

Virgo horoscope 12 June 2026 kanya rashi: आज चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे. यह समय गहन सोच, परिवर्तन और आंतरिक मजबूती बढ़ाने वाला हो सकता है. आज परिस्थितियां आपको हर कार्य में सतर्कता अपनाने का संदेश दे सकती हैं.

करियर और व्यापार

अचानक आने वाले बदलावों के प्रति शांत रहना लाभकारी रहेगा. करियर के क्षेत्र में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को गोपनीय जानकारी और कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. व्यापारियों के लिए दिन विश्लेषण और रणनीति बनाने का है, न कि बड़े निवेश का. साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में थोड़ी संवेदनशीलता बनी रह सकती है. किसी विषय पर विचारों में भिन्नता संभव है, जिसे शांत संवाद से हल किया जा सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ सकती है, लेकिन संदेह या गलतफहमी से बचना होगा. विवाहित लोगों के लिए धैर्य और समझदारी संबंधों को स्थिर बनाए रखेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और आत्म-अध्ययन का है. शोध करने वालों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और ध्यान आवश्यक रहेगा. आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक संतुलन प्रदान करेंगी.

उपाय: सुबह जल्दी उठकर शांत स्थान पर 100 मिनट (10 मिनट) ध्यान करें. भगवान शिव को जल चढ़ाकर ॐ नमः शिवाय का 108 बार जप करें. जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज दान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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