Virgo Aaj Ka Rashifal 12 July 2026: आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, यात्रा के दौरान रखें सावधानी, पढ़ें कन्या राशि का राशिफल

Virgo Horoscope Today 12 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा शाम 7 बजे तक वृषभ राशि में रहकर आपके नवम भाव को सक्रिय करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से जुड़े विषयों को मजबूत करेगी, जबकि शाम के बाद संवाद, योजना और छोटे कार्यों में तेजी आएगी. सुबह का समय महत्वपूर्ण निर्णय लेने और दिशा तय करने के लिए अनुकूल रहेगा.

करियर के क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को किसी नए अवसर या प्रशिक्षण से लाभ मिल सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. व्यापारियों के लिए दूरस्थ संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है.

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और रुका हुआ कार्य गति पकड़ सकता है. निवेश के मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी. पारिवारिक जीवन में सकारात्मक वातावरण रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का मार्गदर्शन लाभकारी सिद्ध होगा.

जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों का सहयोग किसी महत्वपूर्ण कार्य में मदद करेगा. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और नए संपर्क भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और ऊर्जा का स्तर बेहतर रहेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और पर्याप्त विश्राम लें. विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध कार्यों में सफलता के संकेत मिलते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और नए विषयों को समझने की क्षमता मजबूत होगी.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.