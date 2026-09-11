Virgo Aaj Ka Rashifal 11 September 2026: नए सिरे से काम शुरू करने का बनेगा मन, आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ेगी

Virgo Horoscope Today 11 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे और इसके बाद प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे. दिन का पहला हिस्सा खर्च, मानसिक विश्राम, दूरस्थ मामलों और अधूरे कामों की समीक्षा में निकल सकता है. कई छोटी जिम्मेदारियां एक साथ ध्यान खींचेंगी, इसलिए हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश करने के बजाय आवश्यक और गैर-जरूरी कार्य अलग करें.

आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या किसी अचानक आवश्यकता के कारण बजट से अधिक खर्च हो सकता है. डिजिटल भुगतान करते समय विवरण ध्यान से देखें. किसी अनजान व्यक्ति के संदेश, लिंक या निवेश प्रस्ताव पर भरोसा न करें. यदि विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम हैं तो दस्तावेज और समयसीमा दोबारा जांचना विशेष रूप से जरूरी रहेगा. दूर की यात्रा की योजना बन रही हो तो तैयारी पूरी रखें. आखिरी समय पर टिकट, पहचान-पत्र या दूसरी जरूरी चीज खोजने की स्थिति न आने दें. यात्रा में आराम की कमी से थकावट बढ़ सकती है, इसलिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बनाने से बचें.

कार्यक्षेत्र में आज पर्दे के पीछे की तैयारी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी. किसी योजना को तुरंत सबके सामने रखने के बजाय उसकी कमियां पहचानें. नौकरी में किसी सहकर्मी के व्यवहार को लेकर अनुमान लगाने से बचें. व्यापार में बिना स्पष्ट भुगतान व्यवस्था के बड़ा ऑर्डर स्वीकार करना उचित नहीं होगा. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में आ जाएंगे. इसके बाद आत्मविश्वास और सक्रियता बढ़ेगी. जो काम दिनभर उलझा हुआ लग रहा था, उसके समाधान का तरीका दिखाई दे सकता है.

अपनी दिनचर्या में बदलाव करने या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य पर नए सिरे से काम शुरू करने का मन बनेगा. हालांकि शाम के बाद अत्यधिक विश्लेषण आपकी गति रोक सकता है. हर छोटी कमी को लेकर स्वयं की आलोचना करने के बजाय जो संभव है, उसे पूरा करें. किसी व्यक्ति की टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से न लें. स्वास्थ्य में पहले हिस्से की थकान शाम तक भी रह सकती है. पर्याप्त पानी लें और देर रात तक जागने से बचें. यदि दिनभर कंप्यूटर या मोबाइल पर काम रहा हो तो आंखों और गर्दन को आराम दें.



उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या फल दान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा और क्रीम.

