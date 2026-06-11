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Virgo Horoscope 11 June 2026: लंबी अवधि के निवेश के लिए दिन बेहतर, पाचन तंत्र का रखें विशेष ध्यान

Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्लेषण और संसाधनों के बेहतर उपयोग का है. किसी रुकी हुई धनराशि की प्राप्ति से बड़ी आर्थिक राहत मिलने के संकेत हैं.

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Virgo Horoscope 11 June 2026: लंबी अवधि के निवेश के लिए दिन बेहतर, पाचन तंत्र का रखें विशेष ध्यान
कन्या आज का राशिफल 11 जून 2026: बारीक विश्लेषण से वरिष्ठों को करेंगे प्रभावित, मिलेगी रुकी हुई राशि

Virgo horoscope 11 June 2026 kanya rashi: आज चंद्र गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए आत्मविश्लेषण, योजनाबद्ध कार्य और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संकेत दे रहा है. सुबह के समय साझेदारी, संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों पर ध्यान रहेगा.

करियर और व्यापार

चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश के बाद आप जटिल विषयों को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम महसूस करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में सूक्ष्मता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. आपके द्वारा किया गया बारीक विश्लेषण वरिष्ठों को प्रभावित कर सकता है. व्यापारियों को वित्तीय योजनाओं और निवेश संबंधी मामलों में लाभदायक जानकारी प्राप्त हो सकती है. लंबी अवधि की योजनाओं में निवेश करने की सोच बन सकती है.

परिवार और प्रेम

परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह को प्राथमिकता दी जा सकती है. रिश्तों में विश्वास और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता सकारात्मक परिणाम देगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर सहमति मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए शोध, लेखन और विश्लेषणात्मक विषयों में सफलता के संकेत हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और संतुलित आहार लेना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा.

उपाय: कार्यों की प्राथमिकता सूची बनाकर काम करें, इससे अनावश्यक तनाव कम होगा. भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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