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Kanya Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: करियर में मिलेगी पहचान, आय में वृद्धि की संभावना

Virgo Horoscope Today 11 July 2026, Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों को आज आय में वृद्धि हो सकती है, लेकिन निवेश से पहले सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा जरूर करें.

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Kanya Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: करियर में मिलेगी पहचान, आय में वृद्धि की संभावना
Virgo Aaj Ka Rashifal 11 July 2026: कन्या राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Virgo Horoscope Today 11 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की योजनाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आज परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई देंगी और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर मिलेगा. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपकी सोच को नई दिशा देगा. यदि किसी महत्वपूर्ण यात्रा या नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं तो अनुकूल संकेत प्राप्त हो सकते हैं. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह बना रहेगा. 

करियर के क्षेत्र में आपकी मेहनत को उचित पहचान मिलने की संभावना है. नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रशिक्षण का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. व्यापारियों के लिए विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल रहेगा. दूरस्थ स्थानों या ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें. आय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन निवेश से पहले सभी पहलुओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना आवश्यक होगा. 

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा या भविष्य की योजना पर चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन रही है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नए लोगों से परिचय लाभदायक सिद्ध हो सकता है. 

स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के कारण कार्यों में उत्साह बना रहेगा. फिर भी बाहर का भोजन अधिक मात्रा में लेने से बचें. 

विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और शोध कार्यों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. यदि किसी नए कौशल को सीखने का विचार है तो आज शुरुआत करना लाभकारी रहेगा. भाग्य का साथ मिलने के साथ आपकी मेहनत भी अपेक्षित परिणाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें. किसी मंदिर में हल्दी या चने की दाल का दान करें. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: हल्का हरा.

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