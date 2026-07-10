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Kanya Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: व्यापार में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का दिन

Virgo Horoscope Today 10 July 2026, Kanya Rashifal: नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी दक्षता साबित करने का अवसर मिलेगा. हालांकि, अधिक काम के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है

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Kanya Aaj Ka Rashifal 1O July 2026: व्यापार में न करें जल्दबाजी, पढ़ें आज कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का दिन
Virgo Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: कन्या राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Virgo Horoscope Today 9 July 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज का दिन कन्या राशि के लिए विश्लेषण, योजना और व्यवहारिक निर्णयों का मिश्रित प्रभाव लेकर आएगा. सुबह से शाम 6:45 बजे तक चंद्रमा मेष राशि में रहने के कारण कार्यों में तेजी और दबाव दोनों महसूस हो सकते हैं. इस समय आपको कई जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे मानसिक व्यस्तता बढ़ेगी. 

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी दक्षता साबित करने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े जातकों को त्वरित निर्णय लेने पड़ सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. शाम के बाद चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे स्थिरता, आर्थिक योजनाएं और व्यक्तिगत संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा. इस समय कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय या दीर्घकालिक योजना पर विचार किया जा सकता है. पुराने निवेश से लाभ मिलने या रुके हुए कार्यों के पूरे होने की संभावना बनेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक रहेगा, अन्यथा बजट प्रभावित हो सकता है. 

पारिवारिक जीवन में शाम के बाद शांति और सहयोग का वातावरण बनेगा. घर के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार आएगा और किसी पुराने विषय का समाधान निकल सकता है. माता-पिता का सहयोग मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा. प्रेम संबंधों में संवाद बढ़ेगा और गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ तालमेल मजबूत होगा. 

तकनीकी और विश्लेषणात्मक क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा थकान भरा रह सकता है. अधिक काम के कारण मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, इसलिए समय-समय पर विश्राम लेना आवश्यक होगा.

उपायः भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जियां दान करें. ॐ बुं बुधाय नमः मंत्र का नियमित जप करें.

शुभ रंग: हरा. 
 

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