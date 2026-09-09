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Virgo Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में नेटवर्किंग रहेगी महत्वपूर्ण, सामने आएंगे नए अवसर

Virgo Horoscope Today 09 September 2026, Kanya Rashifal: इस समय लाभ, संपर्क और किसी पुराने प्रयास के परिणाम मिलने की संभावना पर ध्यान रहेगा. कामकाज में नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. अचानक यात्रा अथवा किसी बाहरी काम पर धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 09 September 2026: कामकाज में नेटवर्किंग रहेगी महत्वपूर्ण, सामने आएंगे नए अवसर
Virgo Aaj Ka Rashifal 09 September 2026 | Kanya Horoscope Today
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Virgo Horoscope Today 09 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज दोपहर 3:15 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे. इस समय लाभ, संपर्क और किसी पुराने प्रयास के परिणाम मिलने की संभावना पर ध्यान रहेगा. किसी परिचित से ऐसी सूचना मिल सकती है जो भविष्य की योजना बनाने में मदद करे. लंबे समय से रुका कोई भुगतान या अपेक्षित सहयोग मिलने की दिशा खुल सकती है. हालांकि हर आश्वासन को निश्चित लाभ मान लेना ठीक नहीं होगा.

कामकाज में नेटवर्किंग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी. किसी बैठक, फोन या परिचय के माध्यम से नया अवसर सामने आ सकता है. नौकरी में आपकी उपयोगिता को पहचान मिल सकती है, जबकि व्यापार में पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क बनने के संकेत हैं. फिर भी लाभ के उत्साह में लागत और शर्तों की अनदेखी न करें. किसी साझे आर्थिक निर्णय में आंकड़े स्पष्ट रखें. मित्रों या परिचितों के साथ योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन सामाजिक व्यस्तता के कारण आपका जरूरी काम पीछे न छूटे. किसी समूह में अपनी राय रखते समय हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश न करें. कुछ लोग आपकी बात से सहमत नहीं होंगे और इसे व्यक्तिगत विरोध समझना उचित नहीं.

दोपहर बाद चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में पहुंचेंगे. इसके बाद खर्च, विश्राम, निजी चिंतन और दूरस्थ मामलों की ओर ध्यान जा सकता है. अचानक यात्रा अथवा किसी बाहरी काम पर धन खर्च होने की स्थिति बन सकती है. यदि यात्रा आवश्यक हो तो टिकट, समय और जरूरी दस्तावेज पहले से जांच लेना बेहतर रहेगा. शाम के समय मानसिक रूप से कुछ दूरी बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है. इसे कमजोरी न समझें. हर सामाजिक निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं है. अपनी ऊर्जा बचाकर उस कार्य पर लगाएं जिसका परिणाम आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है. विदेश या दूर स्थान से संबंधित काम करने वालों को ईमेल, दस्तावेज और समय-सीमा में अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए.

आज छिपे हुए खर्च का मुद्दा महत्वपूर्ण रहेगा. छोटी रकमों को नजरअंदाज करने से महीने का बजट प्रभावित हो सकता है. किसी के कहने पर निवेश करने के बजाय स्वयं जानकारी जुटाएं. विशेष रूप से जल्दी लाभ का दावा करने वाली योजनाओं से दूरी रखें. शारीरिक स्तर पर आराम की कमी, पैरों में थकान या नींद का बिगड़ा क्रम महसूस हो सकता है. रात को देर तक काम करने की बजाय समय पर दिन समाप्त करना बेहतर रहेगा. हल्का भोजन और पर्याप्त जल ग्रहण आपकी दिनचर्या को संतुलित रखेगा.

उपाय: गणेशजी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 109 बार जाप करें.
शुभ रंग: जैतूनी हरा और हल्का पीला.

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