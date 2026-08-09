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Virgo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज आप निर्णय व्यावहारिक सोच के साथ लें, भावनाओं में आकर कोई कदम न उठाएं

Virgo Horoscope Today 09 August 2026, Kanya Rashifal: चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका कर्मभाव सक्रिय होगा,जिसके द्वारा आप अपने काम को लेकर अत्यधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे, पढ़ें आज का दैनिक राशिफल

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Virgo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026: आज आप निर्णय व्यावहारिक सोच के साथ लें, भावनाओं में आकर कोई कदम न उठाएं
Virgo Aaj Ka Rashifal 09 August 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 09 August 2026, Kanya  Rashi ka Rashifal: आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा का प्रभाव आपके कर्मभाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे आप अपने काम को लेकर अधिक गंभीर और केंद्रित रहेंगे. हालांकि, काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है. 

आज आपको अपने कार्यों में सूक्ष्मता और योजना दोनों का संतुलन बनाए रखना होगा. छोटी-छोटी गलतियां भी बड़ी समस्या का रूप ले सकती हैं, इसलिए हर काम को ध्यानपूर्वक करें. वरिष्ठों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है.

निर्णय लेते समय व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा. भावनाओं में बहकर कोई भी कदम उठाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी को लेकर असमंजस में हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी रहेगा. 

निजी जीवन में समय की कमी के कारण आप अपनों को पूरा समय नहीं दे पाएंगे, जिससे थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. हालांकि, स्पष्ट संवाद से स्थिति को संभाला जा सकता है. 

स्वास्थ्य के मामले में आज आपको पेट और पाचन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा. बाहर का खाना या अनियमित भोजन आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.अत्यधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बचें, चाहे वह खुद के लिए हो या दूसरों के लिए.

उपाय: हरी सब्जियों का दान करें या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं. गणेश जी को मोदक अर्पित करें और उनका स्मरण करें.

शुभ रंग: हरा या हल्का भूरा.
 

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