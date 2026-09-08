विज्ञापन
विशेष लिंक

Virgo Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: पुराने संपर्क रहेंगे फायदेमंद, धन संबंधी मामलो में लाभ की संभावना

Virgo Horoscope Today 08 September 2026, Kanya Rashifal: आज आपकी प्रगति किसी एक बड़े अवसर से अधिक सही व्यक्ति और सही समय से जुड़ी हो सकती है. आर्थिक मामलों में किसी पुराने भुगतान, कमीशन या बकाया राशि से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम में अपनी उपयोगिता साबित करने का अवसर मिलेगा.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Virgo Aaj Ka Rashifal 08 September 2026: पुराने संपर्क रहेंगे फायदेमंद, धन संबंधी मामलो में लाभ की संभावना
Virgo Aaj Ka Rashifal 08 September 2026 | Kanya Horoscope Today
NDTV

Virgo Horoscope Today 08 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा कर्क राशि में आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. यह स्थिति लाभ, संपर्क, इच्छाओं और उन योजनाओं पर ध्यान दिलाएगी जिनका परिणाम आगे चलकर मिल सकता है. आज आपकी प्रगति किसी एक बड़े अवसर से अधिक सही व्यक्ति और सही समय से जुड़ी हो सकती है. किसी परिचित से ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपके किसी काम का रास्ता आसान हो. पुराने संपर्क को दोबारा सक्रिय करना उपयोगी रहेगा. हालांकि हर मिलने वाले व्यक्ति को अपनी भविष्य की योजना बताने की आवश्यकता नहीं है. कुछ योजनाएं परिणाम आने तक निजी रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा.

आर्थिक मामलों में किसी पुराने भुगतान, कमीशन या बकाया राशि से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है. लाभ की संभावना बने तो भी उसे निश्चित आय मानकर तुरंत नया खर्च न करें. धन आने और धन हाथ में रहने के बीच अंतर समझना आज जरूरी होगा.

व्यवसाय में ग्राहक या सहयोगी की ओर से नई मांग सामने आ सकती है. उसे स्वीकार करने से पहले देखें कि उससे वास्तविक लाभ कितना होगा. केवल संबंध बनाए रखने के लिए ऐसी जिम्मेदारी न लें जो बाद में आपके समय और संसाधनों पर भारी पड़े. नौकरीपेशा लोगों के लिए टीम में अपनी उपयोगिता साबित करने का अवसर मिलेगा. किसी सामूहिक काम में आपकी सलाह को महत्व दिया जा सकता है. लेकिन दूसरों के काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की आदत से बचें. सहयोग और अतिरिक्त बोझ के बीच सीमा तय करना जरूरी होगा.

मित्रों या सामाजिक संपर्कों के बीच कोई ऐसी चर्चा हो सकती है जिसमें आपकी राय मांगी जाए. हर विषय पर पक्ष लेना जरूरी नहीं है. विशेषकर निजी या आर्थिक विवाद में तटस्थ रहना आपके लिए बेहतर रहेगा. चंद्रमा का ग्यारहवें भाव में होना इच्छाओं को बढ़ा सकता है. कोई वस्तु या उपलब्धि पाने की तीव्र इच्छा जाग सकती है, लेकिन हर इच्छा तत्काल पूरी करना आवश्यक नहीं. बजट और प्राथमिकता देखकर निर्णय लें. शाम को किसी समूह या परिचित के साथ बातचीत से भविष्य की दिशा पर नया विचार मिल सकता है. फिर भी केवल उत्साह में योजना बदलने के बजाय उसे कुछ दिन परखें. शरीर में थकान महसूस हो तो सामाजिक कार्यक्रम कम कर देना बेहतर होगा.


उपाय: गणेशजी के सामने 11 दूर्वा अर्पित कर ॐ एकदन्ताय नमः का जाप करें.
शुभ रंग: हल्का जैतूनी.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Kanya Rashifal, Virgo Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com