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Virgo Horoscope 9 June 2026: टीमवर्क और नई डील से खुलेंगे सफलता के रास्ते, भाग्य देगा साथ

Kanya Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे. यह समय रिश्तों और साझेदारी के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से सफलता मिलेगी और नई डील या अनुबंध से लाभ के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं.

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Virgo Horoscope 9 June 2026: टीमवर्क और नई डील से खुलेंगे सफलता के रास्ते, भाग्य देगा साथ
कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से सफलता मिलने की संभावना है.

Virgo Horoscope 9 June 2026 Kanya Rashi:  आज चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम बाव में गोचर करेंगे. इस समय आप लोगों की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपने व्यवहार से दूसरों का विश्वास जीतेंगे. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क के माध्यम से सफलता मिलने की संभावना है. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा.

व्यापार

व्यापार करने वाले जातकों को नई डील या अनुबंध से लाभ मिल सकता है. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल दिखाई दे रहा है. हालांकि, कानूनी मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा. आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी और आय के अतिरिक्त स्रोत भी बनने के संकेत हैं.

परिवार और प्रेम संबंध

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. घर के लोगों के साथ किसी विशेष योजना पर चर्चा हो सकती है. रिश्तेदारों से मुलाकात होने के योग हैं, जिससे पुराने संबंध फिर से मजबूत होंगे. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व महसूस होगा. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जो लोग लंबे समय से रिश्ते में स्थिरता चाहते थे, उन्हें साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने की संभावना दिखाई दे रही है. जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर योजनाएं बन सकती हैं.

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता मजबूत होगी. गणित, लेखांकन और रिसर्च से जुड़े विषयों में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा. कठिन विषयों को समझने के लिए आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में बदलते मौसम के कारण पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर महसूस हो सकता है. देर रात तक जागने की आदत ऊर्जा स्तर को प्रभावित कर सकती है. नियमित योग और हल्का भोजन आपके लिए लाभदायक रहेगा.

उपायः भगवान श्री गणेश  को मोदक अर्पित करें. हरे मूंग का दान करना शुभ माना जाएगा. ॐ गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करें.

शुभ रंगः हल्का हरा और सफेद.
 

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