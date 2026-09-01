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Virgo Aaj Ka Rashifal 1 september 2026: कन्या राशि वाले आज संभलकर लें आर्थिक फैसले, दस्तावेजों में गलती पड़ सकती है भारी

Virgo Horoscope Today 1 september 2026 2026,Kanya Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. बैंकिंग, निवेश और दस्तावेजों में जल्दबाजी से बचें. पुराने विवाद सामने आ सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य और निजी मामलों में धैर्य रखें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 1 september 2026: कन्या राशि वाले आज संभलकर लें आर्थिक फैसले, दस्तावेजों में गलती पड़ सकती है भारी
आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता आवश्यक रहेगी
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Virgo Aaj Ka Rashifal 1 september 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे. यह स्थिति अचानक बनने वाली परिस्थितियों, गोपनीय विषयों, मानसिक गहराई, साझा धन और पुराने मामलों की ओर ध्यान खींचती है. दिन सामान्य गति से चलने के बजाय बीच-बीच में ऐसी स्थिति ला सकता है जिसमें आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय परिस्थिति को समझना पड़े. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता आवश्यक रहेगी. बैंकिंग, बीमा, टैक्स, कर्ज, निवेश या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा धन से जुड़ी फाइलों को ध्यानपूर्वक देखें.

किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करना नुकसान पहुंचा सकता है. अचानक मिलने वाले खर्च के लिए कुछ राशि सुरक्षित रखना समझदारी होगी. व्यापार में पर्दे के पीछे चल रही गतिविधियों को समझने का अवसर मिलेगा. कोई ग्राहक अपनी वास्तविक आवश्यकता स्पष्ट रूप से न बताए, तो अनुमान लगाकर निर्णय लेने से बचें. साझेदारी वाले काम में हिसाब-किताब पारदर्शी रखें. यदि कोई पुराना भुगतान या विवाद सामने आए तो भावनात्मक बहस के बजाय प्रमाण और दस्तावेजों के आधार पर बात करें. 

नौकरी में आज बहुत अधिक अपनी योजनाएं साझा करना जरूरी नहीं है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसकी जानकारी सीमित लोगों तक रखना बेहतर रहेगा. कार्यालय की अफवाहों में शामिल होने से बचें. किसी अधिकारी की टिप्पणी को तुरंत आलोचना मान लेना भी उचित नहीं होगा. उसमें सुधार का संकेत छिपा हो सकता है. अष्टम भाव का चंद्रमा मन में अनावश्यक आशंका पैदा कर सकता है.

कोई छोटी देरी आपको बड़ी परेशानी जैसी लग सकती है. इसलिए हर परिस्थिति का सबसे नकारात्मक अर्थ निकालने की आदत से बचें. निजी जीवन में भी पुराने मुद्दे दोबारा उठ सकते हैं. उन्हें बार-बार दोहराने के बजाय यह तय करें कि वास्तव में किस बात का समाधान चाहिए. स्वास्थ्य में आज शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. थकान, नींद की कमी या पाचन संबंधी असुविधा हो तो दिनचर्या को हल्का रखें. बहुत देर तक खाली पेट रहने या अत्यधिक अनियमित भोजन से बचना लाभकारी रहेगा.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करके 108 बार ॐ नमः शिवाय का जाप करें. शाम को घर के पूजा स्थान में सरसों के तेल का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें.
शुभ रंग: धानी हरा

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