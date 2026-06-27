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Libra Horoscope 27 June 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी से कराएगा बड़े काम

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन धन संचय की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा जिससे रुके हुए भुगतान वापस मिलेंगे.

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Libra Horoscope 27 June 2026: धन भाव का चंद्रमा सुधारेगा आपकी आर्थिक स्थिति और वाणी से कराएगा बड़े काम
तुला राशि: मां लक्ष्मी का ध्यान कर जरूरतमंद महिला को चावल दान करने से बढ़ेगी सुख समृद्धि

Libra horoscope 27 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर तुला राशि के लिए आर्थिक मामलों, आत्मविश्वास और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहा है. चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक विषयों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. इस दौरान आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए सोच-समझकर की गई बातचीत आपको लाभ दिला सकती है.

करियर और व्यापार

सामाजिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय कार्यक्षेत्र में स्थिरता प्रदान करने वाला साबित हो सकता है. लंबे समय से जिस कार्य में अड़चनें आ रही थीं, उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को ग्राहकों का विश्वास प्राप्त होगा. नए अनुबंध मिलने की संभावना भी बन रही है. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है.

परिवार और प्रेम

परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. किसी शुभ समाचार से घर में प्रसन्नता का माहौल बन सकता है. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक मूल्यों को महत्व देने से रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. धन संचय की दिशा में किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है. रुका हुआ भुगतान मिलने से राहत महसूस होगी. हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करने से बचना उचित रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खानपान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. नियमित दिनचर्या अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी.

उपायः किसी जरूरतमंद महिला को सफेद मिठाई या चावल दान करें. घर में सुगंधित सफेद पुष्प रखकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें.

शुभ रंगः क्रीम.

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