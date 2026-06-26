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Libra Horoscope 26 June 2026: राशि का चंद्रमा दिलाएगा बड़ी जिम्मेदारियां और दोपहर बाद बढ़ेगा संचित बैंक बैलेंस

Tula Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत करने वाला रहेगा. दोपहर के बाद चंद्रमा का धन भाव में जाना आपके संचित धन में वृद्धि कराएगा.

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Libra Horoscope 26 June 2026: राशि का चंद्रमा दिलाएगा बड़ी जिम्मेदारियां और दोपहर बाद बढ़ेगा संचित बैंक बैलेंस
तुला राशि: माथे पर सफेद चंदन का टीका लगाने से मानसिक व्याधियां और तनाव होंगे समाप्त.

Libra horoscope 26 June 2026 tula rashi: आज का दिन तुला राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि चंद्रमा दोपहर 12:30 बजे तक आपकी ही राशि में स्थित रहेगा. यह समय आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला होगा. आप अपने विचारों को स्पष्टता के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे.

करियर और व्यापार

किसी लंबित बातचीत या व्यक्तिगत निर्णय में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में सुबह का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. आपकी छवि मजबूत होगी और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में आपकी भूमिका बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रदर्शन से वरिष्ठों को प्रभावित करने का अवसर मिलेगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों के साथ संवाद लाभदायक रहेगा. दोपहर 12:30 बजे के बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से दूसरे भाव में आ जाएगा. इसके बाद ध्यान आर्थिक स्थिति पर केंद्रित होगा.

परिवार और प्रेम

इस समय किसी भी बात को बोलते समय सावधानी रखना जरूरी होगा क्योंकि शब्दों का प्रभाव गहरा हो सकता है. पारिवारिक जीवन में दिन का पहला भाग हल्का और संतुलित रहेगा, जबकि बाद में घरेलू जिम्मेदारियों की ओर ध्यान बढ़ेगा. किसी पारिवारिक विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बनाए रखने से गलतफहमी से बचाव होगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से सुबह का समय नए अवसर दे सकता है, जबकि बाद में खर्च या योजना पर ध्यान देना होगा. किसी पुराने निवेश या रुके हुए धन से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो सकती है. बचत को प्राथमिकता देना उचित रहेगा. अधिक सोचने या अनावश्यक चिंता से बचें, जिससे सिरदर्द की समस्या से राहत मिलेगी.

उपायः छोटे जरूरतमंद बच्चों को खेल सामग्री का दान करें. सुबह श्री गणेश के मंत्र की एक माला करें और माते पर चंदन का टीका लगाएं.

शुभ रंगः गुलाबी, सफेद.

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