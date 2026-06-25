विज्ञापन
विशेष लिंक

Libra Horoscope 25 June 2026: तुला राशि में चंद्रमा का गोचर, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर सकता है दिन

Tula Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, इसलिए इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर सबसे अधिक दिखाई देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रह सकती है. रिश्तों में संवाद बेहतर होगा और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभदायक साबित हो सकता है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Libra Horoscope 25 June 2026: तुला राशि में चंद्रमा का गोचर, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर सकता है दिन
मानसिक उलझनों में कमी महसूस हो सकती है और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप देने का अवसर मिल सकता है.

Libra horoscope 25 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर करेगा, इसलिए इसका प्रभाव तुला राशि के जातकों पर सबसे अधिक दिखाई देगा. मन में नई ऊर्जा का संचार होगा और लंबे समय से चली आ रही मानसिक उलझनों में कमी महसूस हो सकती है. यह समय स्वयं पर ध्यान देने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप देने का संकेत देता है. कार्यक्षेत्र में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी और लोग आपके विचारों को गंभीरता से सुनेंगे. यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा या प्रस्तुति में भाग लेना है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं.

कार्यक्षेत्र और कारोबार

नौकरीपेशा लोगों को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने वाला समय रहेगा. नई रणनीति या नई सेवा को लेकर बनाई गई योजना पर काम शुरू किया जा सकता है. हालांकि हर निर्णय को भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर लेना अधिक लाभकारी रहेगा.

पारिवारिक जीवन और रिश्ते

पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी. घर के सदस्य किसी विषय पर आपकी राय मांग सकते हैं. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आपकी क्षमता वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाएगी. जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय संबंधों में नई गर्माहट ला सकता है. प्रेम संबंधों में भी संवाद बेहतर होगा और गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिल सकता है. सामाजिक दायरा बढ़ेगा तथा किसी नए व्यक्ति से परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है.

आर्थिक पक्ष

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर उठाया गया कदम लाभदायक रहेगा. आय के नए अवसरों की जानकारी मिल सकती है. यदि किसी महत्वपूर्ण खरीदारी की योजना है तो तुलना और समीक्षा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. पुराने प्रयासों का परिणाम धीरे-धीरे मिलने लगेगा. वित्तीय अनुशासन बनाए रखने से आने वाले समय में मजबूती प्राप्त होगी.

स्वास्थ्य और उपाय

स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक और शारीरिक संतुलन दोनों आवश्यक रहेंगे. अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचें और पर्याप्त विश्राम लें. हल्की सैर, ध्यान या संगीत सुनना मन को शांत रखने में सहायक हो सकता है. दिन के अंत में आत्मसंतोष की भावना बनी रहेगी.

उपाय: किसी कलाकार या रचनात्मक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन देना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: गुलाबी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Libra Horoscope, Libra Astrology, Tula Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com