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Libra Horoscope 23 June 2026: वरिष्ठ अधिकारियों का मिलेगा पूर्ण विश्वास और अविवाहितों के जीवन में आएगा कोई खास व्यक्ति

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन व्यक्तित्व के विकास और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी का रहेगा. आपकी अपनी राशि में चंद्रमा का गोचर होने से लंबे समय से अटकी योजनाएं गति पकड़ेंगी.

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Libra Horoscope 23 June 2026: वरिष्ठ अधिकारियों का मिलेगा पूर्ण विश्वास और अविवाहितों के जीवन में आएगा कोई खास व्यक्ति
तुला राशि: मंदिर में सुगंधित पुष्प या इत्र अर्पित करने से मानसिक शांति का होगा अनुभव

Libra horoscope 23 June 2026 tula rashi: आज चंद्रमा का तुला राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और व्यक्तिगत निर्णयों को विशेष रूप से प्रभावित करेगा. यह समय स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी प्राथमिकताओं को समझने और जीवन की दिशा को नए दृष्टिकोण से देखने का संकेत दे रहा है. मन में चल रही उलझनों को सुलझाने का अवसर मिल सकता है.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. लंबे समय से लंबित किसी योजना को गति मिल सकती है. यदि आप किसी नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो वरिष्ठों का विश्वास प्राप्त होने की संभावना है. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए संपर्कों से लाभ मिल सकता है. ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझकर कार्य करने से प्रतिष्ठा मजबूत होगी. निर्णय लेने में आत्मविश्वास दिखाई देगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. घर के लोग किसी विषय पर आपकी राय लेना पसंद कर सकते हैं. दांपत्य जीवन में सहयोग और सम्मान का भाव मजबूत होगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात होने के संकेत हैं. सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. मित्रों के साथ विचारों का आदान-प्रदान प्रेरणादायक रहेगा.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित दिखाई देता है. धन संबंधी मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा. यदि किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो पहले उसकी व्यवहारिकता का आकलन अवश्य करें. किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है. पर्याप्त नींद और नियमित भोजन आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे.

उपायः कुछ समय ध्यान या मेडिटेशन के लिए निकालें. सुगंधित पुष्प या इत्र किसी मंदिर में अर्पित करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

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