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Libra Horoscope 16 July 2026: सुबह संवेदनशील सोच और शाम को दृढ़ता व स्पष्टता में होगी बढ़ोतरी

Tula Rashifal: तुला राशि के लिए आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में क्रमिक गोचर दिनभर परिस्थितियों में परिवर्तन और अंततः आत्मविश्वास में वृद्धि लाएगा.

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Libra Horoscope 16 July 2026: सुबह संवेदनशील सोच और शाम को दृढ़ता व स्पष्टता में होगी बढ़ोतरी
तुला राशि: मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित कर सफेद मिठाई का दान करने से मिलेगी आर्थिक मजबूती

Libra Horoscope Today 16 July, Tula Rashi Ka Rashifal: आज चंद्रमा का कर्क से सिंह राशि में क्रमिक गोचर तुला राशि के लिए दिनभर परिस्थितियों में परिवर्तन और अंततः आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है. सुबह के समय मानसिक रूप से आप अधिक संवेदनशील और विचारशील रह सकते हैं, जिससे निर्णय लेने में थोड़ी धीमी गति महसूस होगी. जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा और विशेषकर शाम के बाद ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, आपके भीतर स्पष्टता और दृढ़ता विकसित होगी. यह परिवर्तन आपको अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता करेगा.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत कुछ असमंजस या पुनर्विचार की स्थिति के साथ हो सकती है. किसी पुराने कार्य को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता महसूस होगी. शाम के बाद परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी और आपकी संवाद क्षमता मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण बैठक या चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है. व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए दिन का उत्तरार्ध अधिक लाभकारी रहेगा, विशेषकर उन मामलों में जहां बातचीत या सौदेबाजी शामिल हो.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक स्थिति में दिन संतुलित रहेगा. सुबह के समय कुछ अनियोजित खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम को किसी लाभ या नए अवसर की संभावना बन सकती है. किसी रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है जिससे राहत महसूस होगी. वित्तीय निर्णय लेते समय संयम बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में शुरुआती समय में कुछ व्यस्तता या औपचारिकता महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में वातावरण अधिक सहज और संवादपूर्ण हो जाएगा. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक चर्चा में आपकी भूमिका अहम रह सकती है. जीवनसाथी के साथ विचारों का आदान-प्रदान बेहतर होगा और भविष्य की योजनाओं पर सहमति बन सकती है. मित्रों के साथ संपर्क बढ़ेगा और सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें.

शुभ रंग: सफेद और हल्का गुलाबी.

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