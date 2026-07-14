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Libra Horoscope 14 July 2026: सुबह वाणी का जादू दिलाएगा मीटिंग में सफलता और शाम को मिलेगा बड़ों का मार्गदर्शन

Tula Rashifal: तुला राशि के लिए आज मानसिक संतुलन, संबंधों की स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में संवाद कौशल मजबूत होने वाला दिन रहेगा. शाम को घर-परिवार पर ध्यान बढ़ेगा.

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Libra Horoscope 14 July 2026: सुबह वाणी का जादू दिलाएगा मीटिंग में सफलता और शाम को मिलेगा बड़ों का मार्गदर्शन
तुला राशि: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प-मिश्री अर्पित करने और शुक्र मंत्र जपने से मिलेगी आर्थिक मजबूती

Libra Horoscope Today 14 July, Tula Rashi Ka Rashifal:आज तुला राशि के लिए मानसिक संतुलन, संबंधों की स्पष्टता और कार्यक्षेत्र में संवाद कौशल को मजबूत करने वाला दिन साबित हो सकता है. सुबह के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहने से आपके विचार तेज़ी से बदल सकते हैं और आप कई काम एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे.

करियर और व्यापार

कार्यस्थल पर आपकी वाणी और समझाने की क्षमता लोगों को प्रभावित करेगी. किसी मीटिंग या चर्चा में आपकी राय को महत्व मिल सकता है, जिससे आपकी स्थिति मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय अपने विचार प्रस्तुत करने और नई जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए उपयुक्त रहेगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए नए संपर्क बनने और किसी पुराने ग्राहक से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. साझेदारी में चल रहे कार्यों में सुधार के संकेत दिखाई देंगे, लेकिन हर निर्णय में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

परिवार और प्रेम

शाम के समय चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेगा, जिससे ध्यान घर-परिवार और भावनात्मक मामलों की ओर अधिक केंद्रित हो सकता है. किसी पारिवारिक सदस्य की आवश्यकता या समस्या पर आपका ध्यान जा सकता है. घर के वातावरण में शांति और सहयोग बढ़ने के संकेत हैं. माता-पिता या परिवार के बड़े सदस्यों से मार्गदर्शन मिल सकता है, जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सहायक होगा. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान निकल सकता है. प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए बिना सोचे प्रतिक्रिया देने से बचना लाभदायक होगा.

स्वास्थ्य और धन

विद्यार्थियों के लिए यह समय शांत वातावरण में अध्ययन करने और पुरानी कमियों को सुधारने के लिए अच्छा रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. किसी पुराने प्रयास या रुके हुए धन के मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश करते समय पूरी जानकारी लेना आवश्यक रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प और मिश्री अर्पित करें.ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

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