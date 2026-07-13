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Libra Horoscope 13 July 2026: गुरु मार्गदर्शन से चमकेगी किस्मत, धार्मिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल

Tula Rashifal: तुला राशि वालों के लिए आज भाग्य स्थान का चंद्रमा नई संभावनाएं और उच्च शिक्षा के बेहतरीन अवसर लेकर आएगा. विदेश या सुदूर स्थानों से धन लाभ होगा.

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Libra Horoscope 13 July 2026: गुरु मार्गदर्शन से चमकेगी किस्मत, धार्मिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल
तुला राशि: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाने और श्रीसूक्त का पाठ करने से चमकेगी किस्मत

Libra Horoscope Today 13 July, Tula Rashi Ka Rashifal:आज चंद्रमा का मिथुन राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य, ज्ञान और नई संभावनाओं को मजबूत करने वाला माना जा सकता है. इस समय आपके भीतर कुछ नया सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा बढ़ेगी. परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देंगी.

करियर और व्यापार

नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का पूरा लाभ मिलेगा और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं. संतुलित निर्णय लेने की क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. व्यापार से जुड़े लोगों को दूर स्थानों से लाभदायक प्रस्ताव मिलने की संभावना है. विदेश से जुड़े कार्य और ऑनलाइन कारोबार में लाभ होगा.

परिवार और प्रेम

पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी.

स्वास्थ्य और धन

आर्थिक मामलों में संतुलित प्रगति देखने को मिल सकती है. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है और नई आय के स्रोत भी खुल सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं अधिक मजबूत होंगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि यात्रा के दौरान खान-पान में लापरवाही से बचें.

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर श्रीसूक्त का पाठ करें. ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: गुलाबी.

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