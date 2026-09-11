Aaj Ka Rashifal: मेष राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे चंद्रमा, ये 4 राशि वाले जातक स्वास्थ्य का रखें ध्यान

आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा. चंद्रमा की स्थिति में बदलाव का असर आपके काम, धन, परिवार, रिश्तों और सेहत पर देखने को मिल सकता है. कुछ राशियों के लिए दिन की शुरुआत रचनात्मकता और नए अवसरों के साथ होगी, तो कुछ लोगों को खर्च, काम के दबाव या तनाव से बचकर चलना होगा. नौकरी और कारोबार में कहीं नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो कहीं पुराने काम निपटाने का मौका मिलेगा. परिवार और रिश्तों में बातचीत और संयम रखना जरूरी रहेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और किस राशि के लिए क्या खास सलाह है.

मेष राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में प्रवेश करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा रहने से दिन का पहला हिस्सा बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा, संतान तथा व्यक्तिगत रुचियों से जुड़े विषयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. किसी काम को सामान्य ढंग से करने के बजाय उसमें अपनी मौलिकता जोड़ने का अवसर मिलेगा. रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई नया विचार मिल सकता है, जिसे आगे चलकर उपयोगी परिणाम में बदला जा सकेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय केवल पढ़ाई की मात्रा बढ़ाने के बजाय अपनी रणनीति सुधारने का है. जिस विषय में बार-बार गलती हो रही है, उसे आज प्राथमिकता दें. किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, मगर तैयारी पूरी होने से पहले सफलता को निश्चित मान लेना उचित नहीं होगा. संतान से जुड़ा कोई विषय आपका ध्यान खींच सकता है. बच्चे की उपलब्धि पर प्रसन्नता होगी, लेकिन उसकी तुलना किसी दूसरे से करने से बचें. स्वास्थ्य के लिए शाम के बाद विशेष सावधानी रखें. पेट की गड़बड़ी, थकान या तनाव महसूस हो तो भोजन और विश्राम की उपेक्षा न करें. दिनभर की व्यस्तता के बाद भी देर रात तक काम खींचना उचित नहीं रहेगा.

उपाय: गणेशजी को दूर्वा अर्पित कर ॐ वक्रतुण्डाय नमः का 108 बार जाप करें. शाम के बाद भोजन हल्का रखें

शुभ रंग: पीला और सिंदूरी

वृषभ राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके बाद पंचम भाव में चले जाएंगे. दिन की शुरुआत निजी जीवन, घर और मानसिक संतुलन से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करने में लग सकती है. किसी घरेलू निर्णय को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, उसमें धीरे-धीरे स्पष्टता आएगी. घर के वातावरण को शांत और व्यवस्थित रखने से आपकी सोच भी अधिक सहज रहेगी. मकान, भूमि या वाहन से संबंधित कोई काम चल रहा है तो आज भावनात्मक निर्णय से बचें. किसी संपत्ति की कीमत सुनकर तुरंत सहमत होने के बजाय बाजार मूल्य और कागजात दोनों की जांच करें. घर की मरम्मत या सजावट पर खर्च करते समय जरूरत और सुविधा के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी होगा. अचानक कोई घरेलू खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पूरा बजट एक ही जगह खर्च न करें. परिवार में किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर संभव है. अपनी बात सही साबित करने की कोशिश में बातचीत को तनावपूर्ण न बनाएं. विशेष रूप से किसी पुराने विषय को दोबारा उठाने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. आज शांति बनाए रखने का अर्थ हर बात से सहमत होना नहीं, बल्कि उचित समय पर प्रतिक्रिया देना है. स्वास्थ्य में भोजन की अनियमितता से भारीपन महसूस हो सकता है. रात में देर से खाना आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है.

उपाय: मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें. किसी छोटी कन्या को फल या दूध से बनी मिठाई भेंट करें.

शुभ रंग: क्रीम और गुलाबी

मिथुन राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और उसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला हिस्सा घरेलू व्यवस्था और मन की स्थिरता से जुड़े विषयों में व्यस्त रह सकता है. किसी पुराने घरेलू काम को पूरा करने की जरूरत महसूस होगी. घर के वातावरण में थोड़ा बदलाव करने से आपको मानसिक ताजगी मिल सकती है. फर्नीचर की जगह बदलना, जरूरी सामान छांटना या कार्य करने की जगह को व्यवस्थित करना भी उपयोगी रहेगा. मकान या संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत चल रही है तो केवल भावनात्मक लगाव के कारण निर्णय न लें. खरीद-बिक्री से पहले कागजात, कीमत और भविष्य की उपयोगिता जांचना जरूरी होगा. वाहन संबंधी कोई खर्च सामने आ सकता है. छोटी खराबी को नजरअंदाज करने की आदत बाद में बड़ा खर्च करा सकती है. घर में किसी सदस्य की बात आपको अपनी अपेक्षा से अलग लग सकती है. तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसकी परिस्थिति समझने की कोशिश करें. घरेलू मामलों में हर निर्णय अपने अनुसार करवाने की इच्छा तनाव बढ़ा सकती है. आज समझौता कमजोरी नहीं बल्कि संबंधों को सहज रखने का तरीका बनेगा. कामकाज में सुबह एकाग्रता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. यदि घर से जुड़े विचार बार-बार ध्यान भटका रहे हैं तो जरूरी कार्यों की छोटी सूची बनाकर उन्हें क्रम से पूरा करें. व्यापार में कार्यालय या दुकान की व्यवस्था सुधारने का विचार अच्छा रहेगा, लेकिन अनावश्यक सजावट पर बड़ा खर्च करने से बचें. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे. इसके साथ रचनात्मकता और सीखने की रुचि बढ़ सकती है. किसी लेख, डिजाइन, प्रस्तुति या नई योजना पर काम करने का मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव और अनियमित भोजन परेशानी दे सकता है. शाम के बाद भारी भोजन कम करें. थोड़ी देर पैदल चलना मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी रहेगा.

उपाय: गणेशजी को मोदक या गुड़ अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी या पुस्तक भेंट करें.

शुभ रंग: हरा और हल्का पीला

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कर्क राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में ही प्रथम भाव में रहेंगे और इसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन के आरंभ में आपकी मनोदशा और व्यक्तिगत निर्णय सबसे अधिक प्रभावशाली रहेंगे. अपनी जरूरतों को लेकर स्पष्टता आएगी और किसी ऐसे काम को शुरू करने का साहस मिलेगा जिसे काफी समय से टाला जा रहा था. आप लोगों के व्यवहार को सामान्य से अधिक गहराई से महसूस कर सकते हैं. किसी की बेरुखी या छोटी टिप्पणी को तुरंत अपने खिलाफ न लें. भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछें कि सामने वाले की मंशा वास्तव में वही है जो आपको महसूस हो रही है. आज शांत रहकर स्थिति देखने से कई अनावश्यक गलतफहमियां टल सकती हैं. कामकाज में आपकी व्यक्तिगत पहचान और निर्णय क्षमता सामने आएगी. किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने पर उसे व्यवस्थित तरीके से संभालें. वरिष्ठ व्यक्ति से अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है, लेकिन भावनाओं की जगह ठोस तर्क अधिक प्रभावी रहेंगे. व्यापार में स्वयं ग्राहक से बात करने पर कोई अटका मामला सुलझ सकता है. व्यक्तिगत जीवन में अपने मन की बात कहना जरूरी होगा, मगर सामने वाले से तुरंत सहमति की उम्मीद न रखें. अपनी भावनाओं को सम्मान देना जितना जरूरी है, उतना ही दूसरे की सीमाओं को समझना भी आवश्यक है. किसी पुराने विवाद को आज अंतिम रूप देने की जल्दबाजी न करें. दोपहर के बाद थकान महसूस हो तो काम की गति थोड़ी धीमी करें. दिनभर की मानसिक सक्रियता के कारण शाम तक चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. स्वास्थ्य के लिए भोजन का समय निश्चित रखें और पर्याप्त पानी लें. शाम 7:10 बजे के बाद चंद्रमा द्वितीय भाव में पहुंचेंगे.

उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ॐ चन्द्राय नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ रंग: सफेद और मोती जैसा सिल्वर

सिंह राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि में प्रथम भाव में रहेंगे और इसके बाद द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे. दिन का आरंभ आत्मविश्वास, व्यक्तिगत निर्णय और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर सक्रियता के साथ होगा. आप किसी काम को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं संभालना पसंद करेंगे. नेतृत्व करने की क्षमता उभरेगी और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर आपका प्रभाव भी पड़ सकता है. हालांकि आज आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है. कोई आपकी योजना पर सवाल उठाए तो उसे अपनी क्षमता पर हमला न समझें. वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह को तुरंत खारिज करना नुकसानदायक हो सकता है. खासकर कार्यस्थल पर कठोर भाषा से बचें, क्योंकि आपकी बात सामान्य से अधिक प्रभावशाली रहेगी. व्यापार में स्वयं ग्राहक से बातचीत करना लाभ दे सकता है. कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है. नई योजना शुरू करने की इच्छा होगी, लेकिन पहले उसकी व्यवहारिकता पर विचार करें. केवल उत्साह के कारण बड़ा निवेश करने से बचना बेहतर रहेगा. नौकरी में अपनी उपलब्धियां सामने रखने का अवसर मिल सकता है; अपनी बात आंकड़ों और परिणामों के साथ रखें. शाम के बाद बोले गए कठोर शब्द लंबे समय तक याद रखे जा सकते हैं, इसलिए विशेष रूप से वाणी पर संयम रखें. निवेश में जल्दबाजी न करें. किसी परिचित के दबाव में आकर पैसा लगाने के बजाय कागजात और जोखिम की जांच करें. रात में भोजन हल्का रखें और पर्याप्त आराम लें.

उपाय: सूर्योदय पर सूर्य को लाल पुष्प मिश्रित जल अर्पित कर ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और गेहूं का दान करें.

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

कन्या राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे और इसके बाद प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे. दिन का पहला हिस्सा खर्च, मानसिक विश्राम, दूरस्थ मामलों और अधूरे कामों की समीक्षा में निकल सकता है. कई छोटी जिम्मेदारियां एक साथ ध्यान खींचेंगी, इसलिए हर काम को तुरंत पूरा करने की कोशिश करने के बजाय आवश्यक और गैर-जरूरी कार्य अलग करें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें. यात्रा, ऑनलाइन खरीदारी या किसी अचानक आवश्यकता के कारण बजट से अधिक खर्च हो सकता है. डिजिटल भुगतान करते समय विवरण ध्यान से देखें. किसी अनजान व्यक्ति के संदेश, लिंक या निवेश प्रस्ताव पर भरोसा न करें. यदि विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम हैं तो दस्तावेज और समयसीमा दोबारा जांचना विशेष रूप से जरूरी रहेगा. दूर की यात्रा की योजना बन रही हो तो तैयारी पूरी रखें. आखिरी समय पर टिकट, पहचान-पत्र या दूसरी जरूरी चीज खोजने की स्थिति न आने दें. हर छोटी कमी को लेकर स्वयं की आलोचना करने के बजाय जो संभव है, उसे पूरा करें. किसी व्यक्ति की टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से न लें. स्वास्थ्य में पहले हिस्से की थकान शाम तक भी रह सकती है. पर्याप्त पानी लें और देर रात तक जागने से बचें. यदि दिनभर कंप्यूटर या मोबाइल पर काम रहा हो तो आंखों और गर्दन को आराम दें.

उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या फल दान करें.

शुभ रंग: हल्का हरा और क्रीम.

तुला राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे और इसके बाद द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे. दिन का पहला हिस्सा लाभ, संपर्कों और भविष्य की योजनाओं के लिए सक्रिय रहेगा. किसी पुराने परिचित से बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है और उसके माध्यम से कोई उपयोगी अवसर सामने आ सकता है. जो लक्ष्य कुछ समय से दूर लग रहा था, उसके लिए आज कोई व्यावहारिक रास्ता दिखाई दे सकता है. आर्थिक मामलों में अतिरिक्त आय या रुके हुए भुगतान की उम्मीद बन सकती है. हालांकि संभावित लाभ को हाथ में आया धन मानकर पहले से खर्च करना उचित नहीं होगा. किसी मित्र या परिचित के कहने पर पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें. विशेष रूप से ऐसी योजनाओं से बचें जिनमें कम समय में बहुत अधिक लाभ का दावा किया जा रहा हो. कामकाज में नेटवर्किंग आपकी ताकत बन सकती है. ग्राहक, सहकर्मी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से हुई बातचीत भविष्य में काम आ सकती है. स्वास्थ्य में थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है. रात का समय शांत रखें और अनावश्यक स्क्रीन उपयोग कम करें.

उपाय: माता लक्ष्मी के सामने सफेद दीपक या घी का दीपक जलाकर ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद चावल या आटा दान करें.

शुभ रंग: गुलाबी और आसमानी

वृश्चिक राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे और उसके बाद एकादश भाव में प्रवेश करेंगे. दिन की शुरुआत पेशेवर जिम्मेदारियों के दबाव के साथ हो सकती है, लेकिन यही समय आपको अपनी क्षमता साबित करने का अवसर भी देगा. कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में आ सकता है जिसमें निर्णय लेने की भूमिका आपकी रहेगी. कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की बारीकियों पर ध्यान दे सकते हैं. इसलिए जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज या अधूरी जानकारी प्रस्तुत करने से बचें. यदि किसी निर्णय को लेकर असहमति है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय उसके व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा करें. आपकी पेशेवर छवि आज आपके व्यवहार से सीधे प्रभावित हो सकती है. व्यापार में कोई ग्राहक या संस्थागत संपर्क महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. बड़ी डील की बातचीत हो तो कीमत के साथ भुगतान की शर्त भी स्पष्ट करें. केवल ऑर्डर मिलने की खुशी में कम मार्जिन स्वीकार करना बाद में दबाव बढ़ा सकता है. किसी नए कर्मचारी या सहयोगी को जिम्मेदारी देते समय उसकी भूमिका लिखित रूप में तय करना उपयोगी रहेगा. आज काम को लेकर आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में तनाव के कारण नींद प्रभावित हो सकती है.

उपाय: हनुमान मंदिर में गुड़ और चना अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद श्रमिक को भोजन कराएं.

शुभ रंग: मरून और धूसर

धनु राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से नवम भाव में और इसके बाद दशम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला हिस्सा भविष्य की दिशा, उच्च शिक्षा, मार्गदर्शन और दूर स्थान से जुड़े मामलों पर केंद्रित रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको किसी निर्णय के दूसरे पहलू पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है. आज किसी बात को केवल अपनी पुरानी धारणा के आधार पर सही मानने के बजाय नए तथ्य जानना आपके लिए लाभकारी रहेगा. शैक्षणिक क्षेत्र में कोई आवेदन, परीक्षा, प्रशिक्षण या अध्ययन संबंधी योजना आगे बढ़ सकती है. विद्यार्थियों को विषय समझने में आसानी होगी, लेकिन नियमितता बनाए रखना आवश्यक है. केवल उत्साह में नई तैयारी शुरू करके पुराने काम अधूरे न छोड़ें. किसी शिक्षक या वरिष्ठ की आलोचना मिले तो उसे व्यक्तिगत असहमति न मानें; उसमें सुधार का संकेत हो सकता है. दूर की यात्रा का कार्यक्रम बन रहा हो तो तैयारी में लापरवाही न करें.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें. किसी शिक्षक या बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: पीला और गहरा नीला

मकर राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में और उसके बाद नवम भाव में गोचर करेंगे. दिन की शुरुआत कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने में हो सकती है. कोई पुराना आर्थिक मामला, बीमा, कर, साझा धन या दस्तावेज अचानक ध्यान मांग सकता है. ऐसी स्थिति में जल्द प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी जानकारी एकत्र करना अधिक सुरक्षित रहेगा. आर्थिक लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी रखें. किसी व्यक्ति को बैंक विवरण, पासवर्ड या महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी साझा न करें. यदि कोई भुगतान अटका हुआ है तो उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. उधार, साझेदारी या संयुक्त निवेश में भावनात्मक विश्वास से ज्यादा लिखित व्यवस्था पर भरोसा करना आज बेहतर होगा. कामकाज में कोई छिपी हुई कमी सामने आ सकती है. किसी रिपोर्ट, फाइल या अनुबंध को दोबारा जांचने का अवसर मिलेगा. यह अतिरिक्त काम लग सकता है, लेकिन आज छोटी गलती पकड़ लेना भविष्य की बड़ी परेशानी से बचा सकता है. व्यापार में किसी ग्राहक या साझेदार की बात पूरी तरह समझे बिना सहमति न दें. दोपहर 7:10 बजे के बाद चंद्रमा नवम भाव में पहुंचेंगे. मानसिक वातावरण धीरे-धीरे हल्का होगा और भविष्य की दिशा पर विचार करने की इच्छा बढ़ेगी. स्वास्थ्य में तनाव के कारण पाचन या नींद प्रभावित हो सकती है. सुबह भारी भोजन से बचें और दिनभर पानी पर्याप्त मात्रा में लें. रात को देर तक किसी चिंता को लेकर जागने के बजाय शांत गतिविधि अपनाएं.

उपाय: सुबह महामृत्युंजय मंत्र ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्… का 21 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.

शुभ रंग: गहरा नीला और क्रीम

कुंभ राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में और उसके बाद अष्टम भाव में गोचर करेंगे. दिन का पहला चरण लोगों से जुड़कर काम निकालने और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए रहेगा. किसी ग्राहक, जीवनसाथी, सहयोगी या कारोबारी साझेदार के साथ हुई चर्चा किसी लंबित विषय को आगे बढ़ा सकती है. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी बात कितनी स्पष्टता से रखते हैं और सामने वाले की जरूरत को कितना समझते हैं. व्यापार में किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है. साझेदारी में चल रहे काम की समीक्षा करना लाभदायक रहेगा. यदि किसी समझौते को अंतिम रूप देना हो तो केवल संबंध अच्छे होने के कारण शर्तों को नजरअंदाज न करें. भुगतान, जिम्मेदारी और समयसीमा लिखित रूप में स्पष्ट रखना जरूरी होगा. नौकरी में टीम के साथ तालमेल बनाना आपकी प्राथमिकता रहेगी. किसी सहकर्मी की गलती का जिम्मा अपने ऊपर लेने से पहले स्थिति को ठीक से समझें. वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी बात रखते समय किसी व्यक्ति की शिकायत करने के बजाय समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें. दांपत्य जीवन में संवाद की जरूरत रहेगी. स्वास्थ्य में शाम के बाद मानसिक दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. भोजन का अंतर बहुत अधिक न बढ़ने दें. वाहन चलाते समय जल्दबाजी और जोखिम भरे तरीके से ओवरटेक करने से बचें.

उपाय: सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें.

शुभ रंग: आसमानी और स्लेटी

मीन राशि

आज शाम 7:10 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में गोचर करेंगे. दिन का आरंभ जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने और अटके हुए कामों पर पकड़ बनाने से होगा. जिन मामलों को टालते आ रहे थे, उनमें आज व्यावहारिक कदम उठाया जा सकता है. प्रतियोगिता या कार्यस्थल की चुनौती आपको अपनी कार्यशैली सुधारने का संकेत देगी. नौकरी में काम की मात्रा अपेक्षा से अधिक रह सकती है. एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने पर प्राथमिकता तय करें. किसी सहकर्मी की धीमी गति देखकर स्वयं सारा काम उठा लेना बाद में थकान बढ़ा सकता है. अपनी सीमा स्पष्ट रखना जरूरी होगा. अधिकारियों से बातचीत में शिकायत से ज्यादा तथ्य प्रभावी रहेंगे. व्यापारियों को बकाया भुगतान और रोजमर्रा के खर्चों पर विशेष नजर रखनी चाहिए. किसी ग्राहक को सुविधा देने के लिए भुगतान की शर्त बहुत ढीली न करें. प्रतिस्पर्धी के कम दाम देखकर अपनी कीमत अचानक घटाना भी उचित नहीं होगा. अपनी सेवा या उत्पाद की गुणवत्ता को आधार बनाकर निर्णय लें. किसी विवाद में आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन अनावश्यक बहस से बचना बेहतर रहेगा. सामने वाला व्यक्ति उकसाने का प्रयास करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय विषय को तथ्य तक सीमित रखें.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को साबुत मूंग या हरे फल का दान करें.

शुभ रंग: हल्का पीला और समुद्री हरा

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