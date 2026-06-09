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Taurus Horoscope 9 June 2026: आज लाभ भाव में गोचर से आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसरों के संकेत

Vrishabha Rashifal: आज चंद्रमा वृषभ राशि से लाभ भाव में गोचर करेंगे, जिससे सोच अधिक व्यावहारिक और स्थिर रहेगी. नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत मिलेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. परिवार और प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी रखना जरूरी रहेगा.

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Taurus Horoscope 9 June 2026: आज लाभ भाव में गोचर से आर्थिक स्थिति में सुधार और नए अवसरों के संकेत
किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

Taurus Horoscope 9 June 2026: आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता और प्रगति लेकर आ सकता है. चंद्रमा का लाभ भाव में गोचर आपके निर्णयों को अधिक व्यावहारिक और सोच-समझकर लेने वाला बनाएगा. इस समय करियर और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कार्यक्षेत्र

नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और कार्यों में प्रगति होगी. व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है, जो भविष्य में लाभ देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और रुका हुआ पैसा मिल सकता है. मित्रों या रिश्तेदारों से लाभदायक जानकारी प्राप्त हो सकती है. हालांकि, दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.

परिवार

परिवार में खुशी और शांति का माहौल बना रहेगा. घर के लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को नया रिश्ता मिलने की संभावना है. रिश्तों में गंभीर चर्चा और समझ बढ़ेगी.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. सीखने की क्षमता मजबूत होगी और कठिन विषय भी आसान लगेंगे. विदेश में पढ़ाई के योग भी बन सकते हैं.

स्वास्थ्य

खानपान पर ध्यान देना जरूरी रहेगा. गर्दन और कंधों में जकड़न हो सकती है. नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

उपाय

मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. गरीब लोगों को सफेद मिठाई दान करें.

शुभ रंग- क्रीम और हल्का हरा.
 

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