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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: बड़ा फैसला लेने से पहले मन को रखें शांत, व्यापार में मिल सकता है लाभ, जानें कैसा जाएगा आपका दिन

Taurus Horoscope Today 9 July 2026, Vrishabh Rashifal: व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. वहीं, पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. पढ़ें अपना दैनिक राशिफल-

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: बड़ा फैसला लेने से पहले मन को रखें शांत, व्यापार में मिल सकता है लाभ, जानें कैसा जाएगा आपका दिन
Taurus Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(P.C- NDTV)

Taurus Horoscope Today 9 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का मेष राशि में गोचर आपके लिए आत्ममंथन, योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की तैयारी का संकेत लेकर आएगा. इस दौरान बाहरी गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक सोच अधिक प्रभावी रहेगी. अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने और नई रणनीति बनाने का यह उपयुक्त समय रहेगा. 

कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं का शांत मन से विश्लेषण करना लाभदायक रहेगा. सहकर्मियों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने से कार्य आसानी से पूरे होंगे. 

व्यापार करने वाले जातकों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. यदि किसी नई साझेदारी पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें और सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लें. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनियोजित खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. बचत की दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा. किसी पुराने निवेश से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना भी बन सकती है. 

पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके धैर्य और समझदारी से घर का वातावरण संतुलित रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी रहेगा. किसी गलतफहमी को बढ़ने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा. 

विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता होगी. ध्यान भटकाने वाली बातों से दूरी बनाकर लक्ष्य पर केंद्रित रहना सफलता की संभावना बढ़ाएगा. करियर से जुड़े नए अवसरों की जानकारी प्राप्त हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना लाभदायक रहेगा. हर अवसर का लाभ तभी मिलेगा जब आप बिना जल्दबाजी के सोच-समझकर निर्णय लेंगे.

उपाय: भगवान शिव को जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें.

शुभ रंग: सफेद.
 

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