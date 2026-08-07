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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: आज व्यक्तित्व में बढ़ेगा आकर्षण, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 7 August 2026, Vrishabh Rashifal: किसी दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया व्यय बाद में पछतावा दे सकता है.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: आज व्यक्तित्व में बढ़ेगा आकर्षण, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 7 August 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Taurus Horoscope Today 7 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही भावनाओं का उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है. आप अपने निर्णयों को लेकर अधिक सजग रहेंगे और खुद को बेहतर साबित करने की इच्छा प्रबल होगी. हालांकि, हर बात में पूर्णता की चाह आपको अनावश्यक दबाव में डाल सकती है. 

आज आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. यह समय अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए अनुकूल है, लेकिन जिद्दी रवैया नुकसान पहुंचा सकता है. किसी पुराने मुद्दे को लेकर मन में चल रही उलझन आज फिर से उभर सकती है, जिसे सुलझाने की आवश्यकता है. 

आर्थिक दृष्टि से दिन स्थिरता की ओर संकेत करता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. किसी दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया गया व्यय बाद में पछतावा दे सकता है. यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले उसकी योजना को मजबूत बनाएं. 

रिश्तों में आज संवेदनशीलता अधिक रहेगी. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि इससे संबंधों में दूरी आ सकती है. किसी प्रियजन से अपेक्षा अधिक रखने के बजाय उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें. आज आत्मनिरीक्षण आपके लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक साबित हो सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में भारीपन, आलस्य या सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज या योग से करना फायदेमंद रहेगा. भोजन में ताजगी और सादगी बनाए रखें.

उपाय: शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा शहद मिलाकर अर्पित करें. घर के उत्तर दिशा में सफेद फूल रखें.

शुभ रंग: क्रीम
 

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