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Taurus Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, मेहनत से मिलेगी पहचान

Horoscope Today 28 August 2026, Vrishabh Rashifal: आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. वरिष्ठों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. व्यापार में पुराने संपर्क लाभ दे सकते हैं, लेकिन नई डील में भुगतान की शर्तें स्पष्ट रखना जरूरी होगा.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 28 August 2026: कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी जिम्मेदारी, मेहनत से मिलेगी पहचान
वृषभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 28 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज कुम्भ राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेगा. यह कर्म, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र का प्रमुख भाव है. इसलिए दिन में निजी इच्छाओं से अधिक काम की दिशा और आपकी सार्वजनिक छवि महत्वपूर्ण रहेगी. कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी क्षमता के साथ-साथ निर्णय लेने की योग्यता भी परखी जाएगी. यदि आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं तो आज उसका परिणाम आपकी आगे की भूमिका को प्रभावित कर सकता है. 

नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर अपनी दक्षता दिखाने का अवसर मिलेगा. वरिष्ठों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है, लेकिन भाषा में संयम रखना आवश्यक है. किसी अधिकारी की बात का तुरंत विरोध करने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपना पक्ष रखें. जो लोग पद परिवर्तन या नई जिम्मेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें संकेत मिल सकते हैं, हालांकि अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. व्यापार में ग्राहकों की अपेक्षाओं और बाजार की वास्तविक स्थिति के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. किसी पुराने ग्राहक या व्यावसायिक संपर्क से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है. 

काम बढ़ाने की संभावना दिखाई दे सकती है, लेकिन एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट हाथ में लेना परेशानी बढ़ाएगा. खासकर ऐसी डील में सावधानी रखें जिसमें भुगतान की शर्तें अस्पष्ट हों. लिखित सहमति आपके हित में रहेगी. छोटी यात्राओं, प्रशिक्षण, लेखन, प्रचार या डिजिटल माध्यम से जुड़े कामों में प्रगति मिल सकती है. अपनी जानकारी को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रभाव अधिक होगा. कमाई की गति भले ही अपेक्षा के अनुसार तुरंत न बढ़े, लेकिन अनुशासन के साथ बनाया गया आर्थिक ढांचा आगे स्थिरता दे सकता है. 

मित्रों या समूह से जुड़ी किसी जिम्मेदारी को निभाने में समय और धन दोनों लग सकते हैं. चंद्रमा के कर्म भाव में होने से महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन यही स्थिति काम को लेकर बेचैनी भी पैदा कर सकती है. हर छोटी कमी को अपनी असफलता मानने की भूल न करें. किसी सहकर्मी की धीमी गति देखकर स्वयं तनाव लेने के बजाय अपने हिस्से का काम समय पर पूरा करें. परिवार की किसी बात को कार्यक्षेत्र के दबाव से जोड़ना भी उचित नहीं होगा.

उपाय: किसी कन्या या महिला को सफेद मिठाई भेंट करें. प्रातः 11 बार ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें.

शुभ रंग: क्रीम. 

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