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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज मिल सकता है रुका हुआ भुगतान, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 25 July 2026, Vrishabh Rashifal: आज दिखावे में धन खर्च करने के बजाय आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना अधिक लाभकारी रहेगा.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: आज मिल सकता है रुका हुआ भुगतान, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Taurus Horoscope Today 25 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. सातवां भाव दांपत्य जीवन, साझेदारी, सार्वजनिक संबंधों और महत्वपूर्ण समझौतों का प्रतिनिधित्व करता है. चंद्रमा का यह गोचर आज आपको रिश्तों की गहराई को समझने और संवाद के माध्यम से कई उलझनों को सुलझाने का अवसर देगा. दिन का अधिकांश समय लोगों से मिलने-जुलने, विचार साझा करने और सहयोग प्राप्त करने में बीत सकता है. 

कार्यक्षेत्र में टीमवर्क का महत्व बढ़ेगा. अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी के साथ मिलकर किया गया कार्य बेहतर परिणाम देगा. व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नई डील या साझेदारी के अवसर बन सकते हैं. हालांकि, किसी भी अनुबंध या समझौते को अंतिम रूप देने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लेना आवश्यक होगा. अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं तो आपकी बातचीत की शैली ही सफलता की कुंजी बनेगी. 

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. रुका हुआ भुगतान मिलने या पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. परिवार के साथ भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. आज दिखावे में धन खर्च करने के बजाय आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना अधिक लाभकारी रहेगा. 

दांपत्य जीवन में आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी का सहयोग किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आसान बना सकता है. परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता का वातावरण बनेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है. मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना लाभदायक रहेगा.

उपाय: भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. घर के मंदिर में सफेद चंदन का तिलक लगाकर दिन की शुरुआत करें.

शुभ रंग: सफेद
 

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