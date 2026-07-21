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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: दोपहर के बाद मिल सकता है शुभ समाचार, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 21 July 2026, Vrishabh Rashifal: यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो दोपहर के बाद सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. पढ़ें आज कैसा जाएगा वृषभ राशि के जातकों का दिन-

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: दोपहर के बाद मिल सकता है शुभ समाचार, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 21 July 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Taurus Horoscope Today 21 July 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का सुबह कन्या और उसके बाद तुला राशि में गोचर आपके लिए रचनात्मकता, कार्यकुशलता और संबंधों में संतुलन का संकेत दे रहा है. दिन के शुरुआती घंटे अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त रहेंगे. इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का प्रवेश आपके दैनिक कार्यों में सहयोग, संवाद और व्यावहारिक सोच को बढ़ावा देगा. 

यदि आप किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो दोपहर के बाद सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने अनुभव का लाभ मिलेगा और कठिन कार्य भी सहजता से पूरे होते दिखाई देंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को ग्राहकों की पसंद को समझकर आगे बढ़ने से अच्छा लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी. आज किसी पुराने निवेश से जुड़ी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. जल्द लाभ पाने की अपेक्षा दीर्घकालिक योजना पर ध्यान देना अधिक उचित रहेगा. 

पारिवारिक जीवन में सौहार्द बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य या आवश्यक खरीदारी को लेकर चर्चा हो सकती है. किसी पुराने मित्र से हुई बातचीत मन को प्रसन्न कर सकती है. सामाजिक जीवन में आपकी सरलता और व्यवहारिक दृष्टिकोण लोगों को प्रभावित करेगा. किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों को सुनना आपके लिए लाभदायक रहेगा. शाम के समय मनपसंद कार्य करने से मानसिक ताजगी मिलेगी. 

विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के साथ छोटे-छोटे लक्ष्य तय करने से सफलता की गति बढ़ेगी. आज शरीर में सामान्य स्फूर्ति बनी रहेगी, लेकिन मीठे और तैलीय भोजन का अधिक सेवन करने से बचें. जीवनसाथी के साथ घरेलू कार्यों को मिलकर पूरा करने से रिश्ते में आत्मीयता बढ़ेगी. किसी छोटी यात्रा या साथ में बिताया गया समय दोनों के बीच नई ताजगी लेकर आएगा. 

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद कमल या सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी वृद्ध व्यक्ति को फल भेंट करें.

शुभ रंग: मोती सफेद.

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