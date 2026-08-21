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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: अपने निर्णय खुद लें, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 21 August 2026, Vrishabh Rashifal: आर्थिक रूप से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन किसी और पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है.

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Vrishabh Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: अपने निर्णय खुद लें, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल
Taurus Aaj Ka Rashifal 21 August 2026: वृषभ राशि का राशिफल
(Photo Credit: NDTV)

Taurus Horoscope Today 21 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में स्थित हैं, जो संबंधों और साझेदारी के क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं. दिन का मुख्य फोकस आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों पर रहेगा. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है. हालांकि, भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण आप कभी-कभी अधिक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है. 

दांपत्य जीवन या साझेदारी में आज आपको संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी. छोटी-छोटी बातों को बड़ा रूप देने से बचें. यदि आप किसी नए समझौते या डील की योजना बना रहे हैं, तो शर्तों को अच्छी तरह पढ़कर ही आगे बढ़ें. कार्यक्षेत्र में सहयोग की भावना से काम करने पर ही सफलता मिलेगी. 

आर्थिक रूप से दिन सामान्य रह सकता है, लेकिन किसी और पर आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है. अपने निर्णय खुद लें और दूसरों के प्रभाव में आकर कदम न उठाएं.

 स्वास्थ्य की दृष्टि से आज मानसिक थकान अधिक महसूस हो सकती है. सिरदर्द या नींद की कमी परेशान कर सकती है. अपने लिए थोड़ा समय निकालें और खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करें. आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि हर रिश्ते में संतुलन और समझदारी कितनी जरूरी होती है. कुछ स्थितियां आपको धैर्य की परीक्षा दे सकती हैं, लेकिन यही अनुभव आगे के लिए मार्गदर्शन भी देंगे.

उपाय: सफेद वस्त्र धारण करें और मां लक्ष्मी का पूजन करें. चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें या तिजोरी में रखें. किसी महिला को सुगंधित वस्तु या इत्र उपहार में दें.

शुभ रंग: क्रीम

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