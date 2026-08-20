Vrishabh Aaj Ka Rashifal 20 August 2026: आज अपने फैसले खुद लें, पढ़ें वृषभ राशि का राशिफल

Taurus Horoscope Today 20 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके संबंधों और साझेदारी के क्षेत्र में गहराई और गंभीरता लाएगा. आज आप दूसरों के व्यवहार को सतही रूप से नहीं, बल्कि गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. यह दिन रिश्तों की वास्तविकता को सामने लाने वाला हो सकता है.

कार्यस्थल पर किसी सहयोगी या पार्टनर के साथ छिपी हुई असहमति उजागर हो सकती है. यदि आप किसी संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. किसी भी तरह की अस्पष्टता आगे चलकर विवाद का कारण बन सकती है. जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें साझेदारी के नियमों को दोबारा जांचने की आवश्यकता पड़ सकती है.

आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक किसी के साथ साझा खर्च या जिम्मेदारी बढ़ सकती है. दूसरों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने से बचें और अपने निर्णय स्वयं लेने की कोशिश करें.

भावनात्मक दृष्टि से यह समय थोड़ी परीक्षा ले सकता है. किसी करीबी व्यक्ति का व्यवहार आपकी अपेक्षाओं से अलग हो सकता है, जिससे मन में असंतोष उत्पन्न होगा. रिश्तों में स्पष्ट संवाद ही इस स्थिति को संभाल सकता है. स्वास्थ्य के मामले में मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर दिख सकता है. थकान, अनिद्रा या सिरदर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है. खुद को संतुलित रखने के लिए ध्यान और श्वास संबंधी अभ्यास लाभकारी रहेंगे.

उपाय: शिवलिंग पर गुलाब जल अर्पित करें और शांत मन से प्रार्थना करें. शुक्रवार को गरीब कन्या को मिठाई खिलाएं.

शुभ रंग: हल्का गुलाबी.

