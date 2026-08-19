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Taurus Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, साझेदारी के फैसलों में बरतें सावधानी

Horoscope Today 19 August 2026, Vrishabh Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर रिश्तों और साझेदारी में मतभेद बढ़ा सकता है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी होगा.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 19 August 2026: रिश्तों में बढ़ सकता है तनाव, साझेदारी के फैसलों में बरतें सावधानी
वृषभ आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Taurus Horoscope Today 19 August 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे रिश्तों और साझेदारी के मामलों में हलचल बढ़ सकती है. यह समय आपको दूसरों के नजरिए को समझने की चुनौती देगा. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं. व्यवसाय या नौकरी में किसी पार्टनर या सहकर्मी के साथ मतभेद उभर सकते हैं. छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए संवाद में संयम बनाए रखें. यदि आप किसी नए अनुबंध या साझेदारी की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसे टालना बेहतर रहेगा. 

आर्थिक स्थिति स्थिर रहने के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से बचें. सोच-समझकर किए गए निर्णय ही लाभ देंगे. रिश्तों में यह समय परीक्षा जैसा हो सकता है. जीवनसाथी या करीबी मित्र के साथ विचारों का टकराव संभव है. अपनी बात मनवाने की जिद नुकसान पहुंचा सकती है. बेहतर होगा कि आप सुनने की आदत विकसित करें और परिस्थिति को शांतिपूर्वक संभालें. 

मानसिक रूप से थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है. खुद को संतुलित रखने के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना या हल्की सैर करना लाभकारी रहेगा. हर स्थिति को नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी परिस्थितियों के साथ चलना ही बेहतर होता है. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर आप बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं.

उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लें.

शुभ रंग: क्रीम. 
 

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